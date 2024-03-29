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Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2024
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07:17 29.03.2024 (обновлено: 09:10 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936522562.html
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2024
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью
Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:17
2024-03-29T09:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В четверг при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области пострадал мужчина.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html
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белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью

МО: в Белгородской области силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.
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