https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936522562.html

Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью

Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2024

Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью

Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T07:17

2024-03-29T07:17

2024-03-29T09:10

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В четверг при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области пострадал мужчина.

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html

https://ria.ru/20240312/ukraina-1932568643.html

белгородская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина