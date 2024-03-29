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Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью - РИА Новости, 29.03.2024
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью
Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:17
2024-03-29T07:17
2024-03-29T09:10
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские военные сбили 15 ракет РСЗО Vampire над Белгородской областью, сообщило Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Дежурными средствами ПВО пятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — говорится в публикации.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В четверг при атаке украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области пострадал мужчина.
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935928446.html
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Средства ПВО уничтожили 15 ракет над Белгородской областью
МО: в Белгородской области силы ПВО сбили 15 снарядов РСЗО RM-70 Vampire ВСУ