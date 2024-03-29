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Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:09 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936519559.html
Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины
Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины - РИА Новости, 29.03.2024
Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины
Атаки по объектам энергетики направлены на то, чтобы лишить киевский режим возможности вести войну против России, поэтому удары по инфраструктуре должны быть... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T06:09
2024-03-29T06:09
специальная военная операция на украине
в мире
россия
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запорожье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Атаки по объектам энергетики направлены на то, чтобы лишить киевский режим возможности вести войну против России, поэтому удары по инфраструктуре должны быть продолжены, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. "Считаю (удары по энергообъектам – ред) важным шагом к нашей победе... То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас – это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим", - сказал Лосев. Одна из целей нанесения ударов заключается в лишении противника возможности к сопротивлению, отметил эксперт. С этой целью на территории противника должны возникнуть проблемы с электроэнергией, связью, телевидением и интернетом, с горюче-смазочными материалами, считает Лосев. Как сообщило 22 марта минэнерго Украины, энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
https://ria.ru/20240326/vosstanovlenie-1936055367.html
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в мире, россия, украина, запорожье, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Эксперт рассказал о цели ударов по энергообъектам Украины

Эксперт: удары по энергетике должны лишить Киев возможности вести войну

© Фото : соцсетиПожар после удара по ДнепроГЭС
Пожар после удара по ДнепроГЭС - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : соцсети
Пожар после удара по ДнепроГЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Атаки по объектам энергетики направлены на то, чтобы лишить киевский режим возможности вести войну против России, поэтому удары по инфраструктуре должны быть продолжены, сказал РИА Новости член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.
"Считаю (удары по энергообъектам – ред) важным шагом к нашей победе... То, что мы начали лишать украинский режим этой инфраструктуры, а значит и возможности вести войну против нас – это очень важно, это надо продолжать. Потом отстроим", - сказал Лосев.
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Одна из целей нанесения ударов заключается в лишении противника возможности к сопротивлению, отметил эксперт. С этой целью на территории противника должны возникнуть проблемы с электроэнергией, связью, телевидением и интернетом, с горюче-смазочными материалами, считает Лосев.
Как сообщило 22 марта минэнерго Украины, энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожьеВооруженные силы Украины
 
 
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