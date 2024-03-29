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Пленный рассказал о лжи украинских СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:33 29.03.2024 (обновлено: 14:14 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html
Пленный рассказал о лжи украинских СМИ
Пленный рассказал о лжи украинских СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
Пленный рассказал о лжи украинских СМИ
Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что был удивлен лживым сообщениям украинских СМИ у Работино на Запорожском участке фронта. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:33
2024-03-29T14:14
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что был удивлен лживым сообщениям украинских СМИ у Работино на Запорожском участке фронта. Прокудин рассказал, что украинские новости искажают реальное положение дел на линии фронта. "Я когда в отпуск попал, и когда я новости сидел, смотрел... То есть, я вот на Работино (Запорожская область – ред.) получил ранение, пацаны погибли, там все разбито, все разбомблено. И по новостям, за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Твою ж мать, говорю. Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?" - прокомментировал пленный РИА Новости. Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер" рассказал РИА Новости, что украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html
работино
запорожская область
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Военнопленный о том, как СМИ Украины врут об обстановке на Запорожском направлении
Выживший при ударе российских танкистов по "Bradley" украинский военнослужащий рассказал, как 20 человек оставили прикрывать отход тысячной группировки ВСУ из Авдеевки и о том, как СМИ Киева врут об обстановке на Запорожье
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работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пленный рассказал о лжи украинских СМИ

Пленный: украинские СМИ врут об успехах ВСУ на Запорожье

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что был удивлен лживым сообщениям украинских СМИ у Работино на Запорожском участке фронта.
Прокудин рассказал, что украинские новости искажают реальное положение дел на линии фронта.
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"Я когда в отпуск попал, и когда я новости сидел, смотрел... То есть, я вот на Работино (Запорожская область – ред.) получил ранение, пацаны погибли, там все разбито, все разбомблено. И по новостям, за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Твою ж мать, говорю. Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?" - прокомментировал пленный РИА Новости.
Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер" рассказал РИА Новости, что украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Боец рассказал, как ВСУ сдаются в плен под Работино
15 марта, 05:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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