https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html

Пленный рассказал о лжи украинских СМИ

Пленный рассказал о лжи украинских СМИ - РИА Новости, 29.03.2024

Пленный рассказал о лжи украинских СМИ

Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что был удивлен лживым сообщениям украинских СМИ у Работино на Запорожском участке фронта. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:33

2024-03-29T04:33

2024-03-29T14:14

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Попавший в плен военнослужащий ВСУ Анатолий Прокунин рассказал, что был удивлен лживым сообщениям украинских СМИ у Работино на Запорожском участке фронта. Прокудин рассказал, что украинские новости искажают реальное положение дел на линии фронта. "Я когда в отпуск попал, и когда я новости сидел, смотрел... То есть, я вот на Работино (Запорожская область – ред.) получил ранение, пацаны погибли, там все разбито, все разбомблено. И по новостям, за этот день, получается, говорят, что ВСУ сделали успех на Работино, прошли вглубь два километра. Твою ж мать, говорю. Так вот, посмотреть новости, мы уже должны быть возле Урала, понимаете?" - прокомментировал пленный РИА Новости. Ранее военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер" рассказал РИА Новости, что украинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами.

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

https://ria.ru/20240315/spetsoperatsiya-1933091908.html

работино

запорожская область

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Военнопленный о том, как СМИ Украины врут об обстановке на Запорожском направлении Выживший при ударе российских танкистов по "Bradley" украинский военнослужащий рассказал, как 20 человек оставили прикрывать отход тысячной группировки ВСУ из Авдеевки и о том, как СМИ Киева врут об обстановке на Запорожье 2024-03-29T04:33 true PT2M29S

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работино, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность