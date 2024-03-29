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Пленный рассказал, как ВСУ хотели прикрыть отход из Авдеевки - РИА Новости, 29.03.2024
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04:21 29.03.2024 (обновлено: 04:39 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516013.html
Пленный рассказал, как ВСУ хотели прикрыть отход из Авдеевки
Пленный рассказал, как ВСУ хотели прикрыть отход из Авдеевки - РИА Новости, 29.03.2024
Пленный рассказал, как ВСУ хотели прикрыть отход из Авдеевки
Всего два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений ВСУ из Авдеевки, рассказал попавший в плен на данном участке фронта украинский... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:21
2024-03-29T04:39
авдеевка
россия
донецк
александр сырский
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Всего два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений ВСУ из Авдеевки, рассказал попавший в плен на данном участке фронта украинский военнослужащий Анатолий Прокунин. По данным украинских СМИ, отход украинских подразделений из Авдеевки должна была обеспечивать 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. "Нас две группы было. Задача якобы была прикрыть отход третьей штурмовой бригады. Но вот, конечно, я до сих пор не могу понять, как двадцать человек могли прикрыть отход тысячной армии, ну не армии, а сколько там бригад, у них много, насколько я знаю", - сказал пленный.Он добавил, что им тогда не объяснили, что основные силы украинской армии отходят в районе Авдеевки. "Говорили, что пойдете, посидите на позиции день. И вас тут "по-серому" рано утром завезут. И на следующий день там ночью заберут", - рассказал Прокунин. По его словам, настроения на тот момент в их подразделении были упаднические. Один из военнослужащих, чтобы не идти на задачу, выстрелил себе в ногу. "С 19 декабря по февраль, человек десять у нас в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) ушло. Процентов девяносто воевать никто не хотят", - рассказал пленный. Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html
https://ria.ru/20240226/avdeevka-1929456447.html
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авдеевка, россия, донецк, александр сырский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Авдеевка, Россия, Донецк, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Пленный рассказал, как ВСУ хотели прикрыть отход из Авдеевки

Пленный заявил, что прикрывать отход ВСУ из Авдеевки отправили 20 человек

© AP Photo / Shandyba MykytaВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Всего два десятка человек прикрывали отход многочисленных подразделений ВСУ из Авдеевки, рассказал попавший в плен на данном участке фронта украинский военнослужащий Анатолий Прокунин.
По данным украинских СМИ, отход украинских подразделений из Авдеевки должна была обеспечивать 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ.
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"Нас две группы было. Задача якобы была прикрыть отход третьей штурмовой бригады. Но вот, конечно, я до сих пор не могу понять, как двадцать человек могли прикрыть отход тысячной армии, ну не армии, а сколько там бригад, у них много, насколько я знаю", - сказал пленный.
Он добавил, что им тогда не объяснили, что основные силы украинской армии отходят в районе Авдеевки.
"Говорили, что пойдете, посидите на позиции день. И вас тут "по-серому" рано утром завезут. И на следующий день там ночью заберут", - рассказал Прокунин.
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По его словам, настроения на тот момент в их подразделении были упаднические. Один из военнослужащих, чтобы не идти на задачу, выстрелил себе в ногу.
"С 19 декабря по февраль, человек десять у нас в СОЧ (самовольное оставление части – ред.) ушло. Процентов девяносто воевать никто не хотят", - рассказал пленный.
Авдеевка - северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон, который в итоге был взят российской армией. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский под натиском ВС РФ отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже министерство обороны РФ заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Как сообщило МО РФ, подразделения группировки войск "Центр" 17 февраля в ходе наступательных действий освободили Авдеевку и сразу продвинулись на глубину 8,6 километра. Общая площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.
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