https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936508469.html

В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ

В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024

В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ

Город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен после взрывов и объявленной воздушной тревоги, сообщает издание... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T01:08

2024-03-29T01:08

2024-03-29T01:08

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен после взрывов и объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" . "Один из районов Каменского остался без электричества после взрывов", - пишет в Telegram-канале издание. В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде Днепропетровской области и в Черкассах. На данный момент тревога звучит в десяти регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации на Житомирскую область тревога распространилась в 00.40 мск.

https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

днепродзержинск

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в мире, днепропетровская область, украина, днепродзержинск