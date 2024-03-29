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В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:08 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936508469.html
В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ
В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ - РИА Новости, 29.03.2024
В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ
Город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен после взрывов и объявленной воздушной тревоги, сообщает издание... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:08
2024-03-29T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
днепродзержинск
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен после взрывов и объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" . "Один из районов Каменского остался без электричества после взрывов", - пишет в Telegram-канале издание. В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде Днепропетровской области и в Черкассах. На данный момент тревога звучит в десяти регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации на Житомирскую область тревога распространилась в 00.40 мск.
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936498859.html
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, украина, днепродзержинск
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Днепродзержинск
В Днепропетровской области частично обесточен город Каменское, пишут СМИ

"Страна.ua": в Днепропетровской области частично обесточили город Каменское

© Фото : Национальная полиция УкраиныПовреждения рядом с ЛЭП
Повреждения рядом с ЛЭП - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Национальная полиция Украины
Повреждения рядом с ЛЭП . Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Город Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области частично обесточен после взрывов и объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Страна.ua" .
"Один из районов Каменского остался без электричества после взрывов", - пишет в Telegram-канале издание.
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Вчера, 22:53
В ночь на пятницу украинское министерство цифровой трансформации сообщило о воздушной тревоге в ряде областей Украины в центральной, юго-восточной и северной части страны. Позже украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области, в Павлограде Днепропетровской области и в Черкассах.
На данный момент тревога звучит в десяти регионах Украины, согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации на Житомирскую область тревога распространилась в 00.40 мск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаДнепродзержинск
 
 
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