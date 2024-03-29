https://ria.ru/20240329/spch-1936686804.html

СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран

СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024

СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:37

2024-03-29T16:37

2024-03-29T16:39

россия

латвия

валерий фадеев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, по итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации россиян из недружественных стран. "Сегодня Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Представители МИД, Россотрудничества, МВД, ФТС, Госдумы, УПЧ и других профильных ведомств обсуждали реализацию поручения президента РФ по разработке дополнительных мер репатриации соотечественников из недружественных стран… По итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации (россиян из недружественных стран - ред.) и передаст их в правительство", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев обозначил ряд трудностей, с которыми сталкиваются наши соотечественники, возвращаясь из-за рубежа. Среди них - невозможность оформить ОМС и другие государственные услуги. "У большинства в России нет близких и жилья, и они не могут оформить регистрацию. Сопровождающие пожилых родственников люди без российского гражданства не могут въехать в Россию. Многие возвращаются без средств - официально перевести евро из той же Латвии в Россию нельзя", - сказал глава СПЧ в ходе заседания. Он предложил найти другой способ для перевода средств, а также отметил, что все бюрократические дела в этом вопросе нужно решить как можно быстрее. "Срок исполнения поручения - 1 июля", - напомнил Фадеев.

https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html

https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html

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россия, латвия, валерий фадеев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральная таможенная служба (фтс россии), госдума рф