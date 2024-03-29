Рейтинг@Mail.ru
СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 29.03.2024 (обновлено: 16:39 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/spch-1936686804.html
СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран
СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран - РИА Новости, 29.03.2024
СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран
Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:37
2024-03-29T16:39
россия
латвия
валерий фадеев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_0:104:3078:1836_1920x0_80_0_0_ddbc2d05ece675bed4a01ff482c3aa88.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, по итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации россиян из недружественных стран. "Сегодня Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Представители МИД, Россотрудничества, МВД, ФТС, Госдумы, УПЧ и других профильных ведомств обсуждали реализацию поручения президента РФ по разработке дополнительных мер репатриации соотечественников из недружественных стран… По итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации (россиян из недружественных стран - ред.) и передаст их в правительство", - говорится в Telegram-канале СПЧ. Фадеев обозначил ряд трудностей, с которыми сталкиваются наши соотечественники, возвращаясь из-за рубежа. Среди них - невозможность оформить ОМС и другие государственные услуги. "У большинства в России нет близких и жилья, и они не могут оформить регистрацию. Сопровождающие пожилых родственников люди без российского гражданства не могут въехать в Россию. Многие возвращаются без средств - официально перевести евро из той же Латвии в Россию нельзя", - сказал глава СПЧ в ходе заседания. Он предложил найти другой способ для перевода средств, а также отметил, что все бюрократические дела в этом вопросе нужно решить как можно быстрее. "Срок исполнения поручения - 1 июля", - напомнил Фадеев.
https://ria.ru/20240217/pereselenie-1927922804.html
https://ria.ru/20231204/rusofobiya-1913765339.html
россия
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748028327_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_df4ba1df1d623e984aa7662b57996835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, латвия, валерий фадеев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), федеральная таможенная служба (фтс россии), госдума рф
Россия, Латвия, Валерий Фадеев, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Федеральная таможенная служба (ФТС России), Госдума РФ
СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран

В СПЧ подготовят предложения по репатриации россиян из недружественных стран

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, по итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации россиян из недружественных стран.
"Сегодня Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Представители МИД, Россотрудничества, МВД, ФТС, Госдумы, УПЧ и других профильных ведомств обсуждали реализацию поручения президента РФ по разработке дополнительных мер репатриации соотечественников из недружественных стран… По итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации (россиян из недружественных стран - ред.) и передаст их в правительство", - говорится в Telegram-канале СПЧ.
Беженцы на российско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 17.02.2024
В России упростили условия переселения для репатриантов
17 февраля, 10:07
Фадеев обозначил ряд трудностей, с которыми сталкиваются наши соотечественники, возвращаясь из-за рубежа. Среди них - невозможность оформить ОМС и другие государственные услуги.
«
"У большинства в России нет близких и жилья, и они не могут оформить регистрацию. Сопровождающие пожилых родственников люди без российского гражданства не могут въехать в Россию. Многие возвращаются без средств - официально перевести евро из той же Латвии в Россию нельзя", - сказал глава СПЧ в ходе заседания.
Он предложил найти другой способ для перевода средств, а также отметил, что все бюрократические дела в этом вопросе нужно решить как можно быстрее.
"Срок исполнения поручения - 1 июля", - напомнил Фадеев.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.12.2023
Россия будет реагировать на проявление русофобии за рубежом, заявил Путин
4 декабря 2023, 22:39
 
РоссияЛатвияВалерий ФадеевФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала