СПЧ представит предложения по репатриации россиян из недружественных стран
В СПЧ подготовят предложения по репатриации россиян из недружественных стран
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСоветник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
Советник Президента РФ, председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев . Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, по итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации россиян из недружественных стран.
"Сегодня Валерий Фадеев провел расширенное заседание постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека. Представители МИД, Россотрудничества, МВД, ФТС, Госдумы, УПЧ и других профильных ведомств обсуждали реализацию поручения президента РФ по разработке дополнительных мер репатриации соотечественников из недружественных стран… По итогам заседания будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по репатриации (россиян из недружественных стран - ред.) и передаст их в правительство", - говорится в Telegram-канале СПЧ.
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Фадеев обозначил ряд трудностей, с которыми сталкиваются наши соотечественники, возвращаясь из-за рубежа. Среди них - невозможность оформить ОМС и другие государственные услуги.
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"У большинства в России нет близких и жилья, и они не могут оформить регистрацию. Сопровождающие пожилых родственников люди без российского гражданства не могут въехать в Россию. Многие возвращаются без средств - официально перевести евро из той же Латвии в Россию нельзя", - сказал глава СПЧ в ходе заседания.
Он предложил найти другой способ для перевода средств, а также отметил, что все бюрократические дела в этом вопросе нужно решить как можно быстрее.
"Срок исполнения поручения - 1 июля", - напомнил Фадеев.
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