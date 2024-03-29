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Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год - РИА Новости, 29.03.2024
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17:52 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sovfed-1936713001.html
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год - РИА Новости, 29.03.2024
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:52
2024-03-29T17:52
политика
юрий воробьев
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. "Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба. В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год. Нарушение этого требования может привести к потере должности.
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политика, юрий воробьев, совет федерации рф, россия
Политика, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, Россия
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год

Воробьев: все члены Совфеда в срок отчитались о доходах и имуществе за 2023 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев.
«
"Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба.
В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год.
Нарушение этого требования может привести к потере должности.
Работа налоговой инспекции в Москве. Как заполнить декларацию НДФЛ-3. - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Как правильно отчитаться о доходах: заполнение 3-НДФЛ с примерами
6 марта, 16:49
 
ПолитикаЮрий ВоробьевСовет Федерации РФРоссия
 
 
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