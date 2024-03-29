https://ria.ru/20240329/sovfed-1936713001.html

Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год

Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год - РИА Новости, 29.03.2024

Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год

Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:52

2024-03-29T17:52

2024-03-29T17:52

политика

юрий воробьев

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. "Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба. В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год. Нарушение этого требования может привести к потере должности.

https://ria.ru/20240306/nalog-1761452934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, юрий воробьев, совет федерации рф, россия