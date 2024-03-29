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Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год - РИА Новости, 29.03.2024
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:52
2024-03-29T17:52
2024-03-29T17:52
политика
юрий воробьев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Все сенаторы в срок до 1 апреля исполнили требование закона, отчитавшись о доходах и имуществе за 2023 год, сообщил вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев. "Все сенаторы Российской Федерации в установленный законом срок представили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера", - сказал вице-спикер СФ, возглавляющий соответствующую профильную комиссию. Его слова передает пресс-служба. В соответствии с законодательством, госслужащие и парламентарии должны каждый год до 1 апреля предоставлять сведения о доходах и расходах за предыдущий год. Нарушение этого требования может привести к потере должности.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, юрий воробьев, совет федерации рф, россия
Политика, Юрий Воробьев, Совет Федерации РФ, Россия
Российские сенаторы отчитались о доходах за 2023 год
Воробьев: все члены Совфеда в срок отчитались о доходах и имуществе за 2023 год