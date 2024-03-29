https://ria.ru/20240329/sng-1936660633.html
В ТПП призвали СНГ форсировать усилия по созданию рынка товаров и услуг
В ТПП призвали СНГ форсировать усилия по созданию рынка товаров и услуг - РИА Новости, 29.03.2024
В ТПП призвали СНГ форсировать усилия по созданию рынка товаров и услуг
Нынешние геополитические условия требуют от стран СНГ форсировать усилия по формированию своего единого рынка товаров и услуг, максимально независимого от... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:09
2024-03-29T15:09
2024-03-29T16:20
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сергей катырин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нынешние геополитические условия требуют от стран СНГ форсировать усилия по формированию своего единого рынка товаров и услуг, максимально независимого от влияния недружественных государств, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. "Сегодня, в непростых геополитических условиях, как никогда возрастает роль СНГ. Странам, объединенным в это Содружество, надо форсировать усилия по формированию своего рынка товаров и услуг, максимально независимого от давления со стороны Запада", - сказал он на полях Международного экономического форума государств - участников СНГ. "Для нас крайне важно, чтобы стратегические цели по формированию рынка товаров и услуг правильно воспринимались нашими ближайшими соседями из стран СНГ, на которых мы опираемся", - добавил собеседник агентства. По словам Катырина, российская сторона готова делиться с коллегами из государств СНГ опытом взаимодействия с партнерами по ШОС и БРИКС в рамках деловых советов. "Мы рады открыто информировать своих партнеров по СНГ о всех действиях по созданию большого интеграционного пространства в рамках ШОС, общего трансграничного пространства в рамках БРИКС", - заключил глава ТПП РФ.
https://ria.ru/20240328/shkola-1936388820.html
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россия, сергей катырин, снг, торгово-промышленная палата рф, шос, экономика
Россия, Сергей Катырин, СНГ, Торгово-промышленная палата РФ, ШОС, Экономика
В ТПП призвали СНГ форсировать усилия по созданию рынка товаров и услуг
ТПП: странам СНГ надо форсировать усилия по созданию рынка товаров и услуг
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нынешние геополитические условия требуют от стран СНГ форсировать усилия по формированию своего единого рынка товаров и услуг, максимально независимого от влияния недружественных государств, сообщил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.
«
"Сегодня, в непростых геополитических условиях, как никогда возрастает роль СНГ. Странам, объединенным в это Содружество, надо форсировать усилия по формированию своего рынка товаров и услуг, максимально независимого от давления со стороны Запада", - сказал он на полях Международного экономического форума государств - участников СНГ.
"Для нас крайне важно, чтобы стратегические цели по формированию рынка товаров и услуг правильно воспринимались нашими ближайшими соседями из стран СНГ, на которых мы опираемся", - добавил собеседник агентства.
По словам Катырина, российская сторона готова делиться с коллегами из государств СНГ опытом взаимодействия с партнерами по ШОС и БРИКС в рамках деловых советов.
"Мы рады открыто информировать своих партнеров по СНГ о всех действиях по созданию большого интеграционного пространства в рамках ШОС, общего трансграничного пространства в рамках БРИКС", - заключил глава ТПП РФ.