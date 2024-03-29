https://ria.ru/20240329/sk-1936653311.html

В Сочи незадачливый Ромео пытался сжечь семью возлюбленной, но ошибся домом

В Сочи незадачливый Ромео пытался сжечь семью возлюбленной, но ошибся домом - РИА Новости, 29.03.2024

В Сочи незадачливый Ромео пытался сжечь семью возлюбленной, но ошибся домом

Двое молодых людей в Сочи пытались сжечь дом семьи девушки, отчим которой запрещал им общаться, но по ошибке напали на дом соседа и были задержаны, сообщило... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:45

2024-03-29T14:45

2024-03-29T14:52

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жилье

сочи

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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Двое молодых людей в Сочи пытались сжечь дом семьи девушки, отчим которой запрещал им общаться, но по ошибке напали на дом соседа и были задержаны, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 20-летний молодой человек поссорился с отчимом девушки, который запрещал им общаться. После этого юноша вместе с 19-летним другом решили поджечь дом, где жила семья. Так, друзья договорились 27 марта облить легковоспламеняющейся жидкостью входную дверь и стены одного из гаражей гаражного кооператива, в котором, как они думали, проживала семья девушки. "Однако, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ошибочно облили дверь соседнего гаражного бокса. В этот момент на улицу вышел хозяин гаража, который и пресек противоправные действия злоумышленников, задержав одного из них и доставив в полицию", - говорится в сообщении. Уточняется, что второй участник поджога был задержан в тот же день. В отношении друзей было возбуждено уголовное дело. Они обвиняются в покушении на убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговор. "В ходе допроса обвиняемые рассказали об обстоятельствах совершенного преступления, признав вину. В ближайшее время по ходатайству следователя судом им будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240209/podzhog-1926394263.html

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происшествия, жилье, сочи, россия, краснодарский край