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МИД России осудил удары израильских военных по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
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Война в Сирии
 
18:34 29.03.2024 (обновлено: 18:42 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/siriya-1936725048.html
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии
Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:34
2024-03-29T18:42
война в сирии
в мире
россия
сирия
израиль
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об ударах израильской авиации по сирийским провинциям."В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы. Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.Кроме того, вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск.
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
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в мире, россия, сирия, израиль, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Израиль, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии

Захарова: удары Израиля по Сирии чреваты опасными последствиями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об ударах израильской авиации по сирийским провинциям.
"В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы. Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.
Кроме того, вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Иран отреагировал на авиаудары ВВС Израиля по Сирии
16:24
 
Война в СирииВ миреРоссияСирияИзраильМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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