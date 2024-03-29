https://ria.ru/20240329/siriya-1936725048.html

МИД России осудил удары израильских военных по Сирии

МИД России осудил удары израильских военных по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024

МИД России осудил удары израильских военных по Сирии

Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:34

2024-03-29T18:34

2024-03-29T18:42

война в сирии

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россия

сирия

израиль

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об ударах израильской авиации по сирийским провинциям."В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы. Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.Кроме того, вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск.

https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сирия, израиль, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году