https://ria.ru/20240329/siriya-1936725048.html
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии - РИА Новости, 29.03.2024
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии
Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:34
2024-03-29T18:34
2024-03-29T18:42
война в сирии
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россия
сирия
израиль
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Удары Израиля по Сирии категорически неприемлемы, Москва осуждает эти действия, считает провокационными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения об ударах израильской авиации по сирийским провинциям."В очередной раз подчеркиваем, что такие агрессивные действия в отношении САР, представляющие собой грубейшее нарушение суверенитета этой страны и базовых норм международного права, категорически неприемлемы. Решительно осуждаем эти провокационные силовые акции, которые чреваты крайне опасными последствиями в условиях резкого обострения обстановки в зоне палестино-израильского конфликта", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.Ранее министерство обороны Сирии сообщило, что в ночь на пятницу израильская боевая авиация нанесла удары по объектам в сирийской провинции Алеппо, в результате которых погибли мирные граждане и военнослужащие.Кроме того, вечером 28 марта министерство обороны Сирии также сообщило, что двое мирных жителей ранены в результате израильского удара по жилому дому в сирийской столичной провинции Дамаск.
https://ria.ru/20240329/udary-1936683548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, израиль, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Война в Сирии, В мире, Россия, Сирия, Израиль, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
МИД России осудил удары израильских военных по Сирии
Захарова: удары Израиля по Сирии чреваты опасными последствиями