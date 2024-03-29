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"Отстаньте от русских": Шольца поставили на место после слов о НАТО
"Отстаньте от русских": Шольца поставили на место после слов о НАТО - РИА Новости, 29.03.2024
"Отстаньте от русских": Шольца поставили на место после слов о НАТО
Пользователи социальной сети X раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца о "единстве" НАТО. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T23:03
2024-03-29T23:03
2024-03-29T23:03
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пользователи социальной сети X раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца о "единстве" НАТО.По словам главы правительства ФРГ, члены альянса "стоят друг за друга"."Вот только уже всем в НАТО известно, что Германия — ненадежный партнер! Много болтовни ни о чем", — написала ilona strunk."Расширение НАТО на восток — главная причина, по которой мы оказались в этой неразберихе. Оставьте, наконец, русских в покое, и тогда снова может воцариться мир!" — призвал Henry Cuvaltanas."Эта организация еще приведет всех нас к катастрофе", — заявил der Dutschi."Параноики, поджигатели войны, лжецы, манипуляторы и лицемеры, никто больше не верит вашим намерениям", — возмутилась Noelia."Германия должна немедленно выйти из такого агрессивного альянса, как НАТО. Это относится и к фашистским структурам ЕС", — написал Macrocosmonaut."Преступник", — заключил Sandro.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936672254.html
https://ria.ru/20240329/ukraina-1936724500.html
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в мире, германия, нато, москва, европа, евросоюз, олаф шольц
В мире, Германия, НАТО, Москва, Европа, Евросоюз, Олаф Шольц
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Пользователи социальной сети X
раскритиковали слова канцлера Германии Олафа Шольца о "единстве" НАТО.
По словам главы правительства ФРГ, члены альянса "стоят друг за друга".
"Вот только уже всем в НАТО известно, что Германия — ненадежный партнер! Много болтовни ни о чем", — написала ilona strunk.
"Расширение НАТО на восток — главная причина, по которой мы оказались в этой неразберихе. Оставьте, наконец, русских в покое, и тогда снова может воцариться мир!" — призвал Henry Cuvaltanas.
«
"Эта организация еще приведет всех нас к катастрофе", — заявил der Dutschi.
"Параноики, поджигатели войны, лжецы, манипуляторы и лицемеры, никто больше не верит вашим намерениям", — возмутилась Noelia.
"Германия должна немедленно выйти из такого агрессивного альянса, как НАТО. Это относится и к фашистским структурам ЕС
", — написал Macrocosmonaut.
"Преступник", — заключил Sandro.
Москва
не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, а его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе
. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия
не представляет угрозы ни для одной из стран блока, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.