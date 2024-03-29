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В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024
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23:54 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/shkolniki-1936761056.html
В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области
В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024
В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области
Не менее 200 школьников из Белгородской области прибудут на федеральную территорию Сириус на черноморском побережье 31 марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T23:54
2024-03-29T23:54
общество
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россия
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СИРИУС, 29 мар - РИА Новости. Не менее 200 школьников из Белгородской области прибудут на федеральную территорию Сириус на черноморском побережье 31 марта, сообщили в пресс-службе администрации Сириуса. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "31 марта в 15.00 на станцию Имеретинский курорт прибудут дети из Белгородской области - 200 школьников, которых вывозят с территории региона из-за неблагоприятной обстановки. Вместе с детьми приедут их тренеры - сотрудники спортивной школы олимпийского резерва Белгородской области. Ребята будут жить, учиться и тренироваться на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация федеральной территории подготовит для школьников необходимую инфраструктуру. "Также для детей подготовлена большая культурная программа: они посетят концерты, музеи, спортивные мероприятия", - сказано в сообщении Сириуса. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.
https://ria.ru/20240329/obuchenie-1936711369.html
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общество, белгородская область, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков
Общество, Белгородская область, Россия, Украина, Владимир Путин, Вячеслав Гладков
В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области

Федеральная территория "Сириус" примет 200 школьников из Белгородской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют по набережной
Люди гуляют по набережной - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СИРИУС, 29 мар - РИА Новости. Не менее 200 школьников из Белгородской области прибудут на федеральную территорию Сириус на черноморском побережье 31 марта, сообщили в пресс-службе администрации Сириуса.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
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"31 марта в 15.00 на станцию Имеретинский курорт прибудут дети из Белгородской области - 200 школьников, которых вывозят с территории региона из-за неблагоприятной обстановки. Вместе с детьми приедут их тренеры - сотрудники спортивной школы олимпийского резерва Белгородской области. Ребята будут жить, учиться и тренироваться на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении.
Отмечается, что администрация федеральной территории подготовит для школьников необходимую инфраструктуру.
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"Также для детей подготовлена большая культурная программа: они посетят концерты, музеи, спортивные мероприятия", - сказано в сообщении Сириуса.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.
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