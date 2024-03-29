https://ria.ru/20240329/shkolniki-1936761056.html

В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области

В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области - РИА Новости, 29.03.2024

В "Сириусе" примут 200 школьников из Белгородской области

Не менее 200 школьников из Белгородской области прибудут на федеральную территорию Сириус на черноморском побережье 31 марта, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T23:54

2024-03-29T23:54

2024-03-29T23:54

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белгородская область

россия

украина

владимир путин

вячеслав гладков

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СИРИУС, 29 мар - РИА Новости. Не менее 200 школьников из Белгородской области прибудут на федеральную территорию Сириус на черноморском побережье 31 марта, сообщили в пресс-службе администрации Сириуса. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета. "31 марта в 15.00 на станцию Имеретинский курорт прибудут дети из Белгородской области - 200 школьников, которых вывозят с территории региона из-за неблагоприятной обстановки. Вместе с детьми приедут их тренеры - сотрудники спортивной школы олимпийского резерва Белгородской области. Ребята будут жить, учиться и тренироваться на федеральной территории "Сириус", - говорится в сообщении. Отмечается, что администрация федеральной территории подготовит для школьников необходимую инфраструктуру. "Также для детей подготовлена большая культурная программа: они посетят концерты, музеи, спортивные мероприятия", - сказано в сообщении Сириуса. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о федеральной территории Сириус, согласно которому субъект стал новым видом публично-правового образования, экономически самостоятельным, с собственным бюджетом и имуществом.

https://ria.ru/20240329/obuchenie-1936711369.html

https://ria.ru/20240320/belgorodskaya_oblast-1934361671.html

https://ria.ru/20240329/deti-1936663170.html

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общество, белгородская область, россия, украина, владимир путин, вячеслав гладков