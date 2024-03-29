https://ria.ru/20240329/shiny-1935693417.html

Весна – пора переобуваться: летние шины для безопасного вождения

Весна – пора переобуваться: летние шины для безопасного вождения - РИА Новости, 29.03.2024

Весна – пора переобуваться: летние шины для безопасного вождения

Весна заявляет о себе все увереннее, а значит, не за горами смена зимней резины. Выбор огромен, ценовой сегмент разный. На что ориентироваться при покупке... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:30

2024-03-29T11:30

2024-03-29T11:45

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Весна заявляет о себе все увереннее, а значит, не за горами смена зимней резины. Выбор огромен, ценовой сегмент разный. На что ориентироваться при покупке нового комплекта шин? Зависит не только от желаний клиента, но и от класса машины. А также от отношения человека к безопасности и комфорту."Максимальную безопасность гарантируют шины премиум-класса – по ряду объективных причин. И если мы говорим о премиальной линейке – о спорткарах, кроссоверах и надежных автомобилях с приоритетом езды на дальние расстояния, то я бы предложил рассмотреть вариант шин Pirelli, поскольку бренд разрабатывает и выпускает шины под разные типы машин и разные стили езды автолюбителей", – порекомендовал Андрей Молодовский, эксперт компании "Колеса Даром", предлагающей россиянам широкий ассортимент шин для легковых и грузовых автомобилей.Имя международного бренда Pirelli говорит само за себя: больше 150 лет на рынке, высокие стандарты качества, многоуровневые тестирования, повышенные требования к безопасности и экологичности, сертификация по всему миру, наконец, статус эксклюзивного поставщика Формулы-1.В реалиях сегодняшнего дня у Pirelli есть и другие преимущества, значимые для российского потребителя: бренд не ушел из страны, у компании есть свои заводы в Воронеже и Кирове, проблем с поставкой в дилерские центры и сервисным обслуживанием нет. Это касается любой марки автомобиля, в том числе европейских и китайских машин премиум и престиж-сегмента.Семейства шин для людей и машин"Шины Pirelli идут на первичную комплектацию автомобилей премиум-класса, таких как Мерседес, Ауди, БМВ и большинства других премиум брендов. То есть их выбирают сами производители топовых марок премиального сегмента. При этом у Pirelli обширный каталог шин, которые делаются под заказ для различных моделей машин и для любых условий вождения. Шины разделены на семейства – под разные типы авто и предпочтения клиента. Возьмем спорткары, быстрые и мощные. Чтобы их мощь обуздать, нужны шины P Zero (PZ4). У них высокий коэффициент сцепления (так называемый "держак") и очень высокий уровень управляемости – точная реакция на рулевой маневр, необходимая для спортивно-экстремального вождения", – рассказал об особенностях продукции компании Pirelli ее ведущий специалист Георгий Божедомов.Другое семейство шин, по его словам, рассчитано на туринговые автомобили, предназначенные в большей степени для дальних поездок."Речь необязательно об автотуризме. Живет, например, человек за городом. Или по работе часто ездит на большие расстояния. Или действительно много путешествует. Вот для него разработаны шины Cinturato P7 (P7C2) (Чинтурато Пи7) с высокой стабильностью, – продолжил эксперт. – Их задача – разгрузить водителя во время дальних поездок. Это означает, что он не будет сильно уставать от постоянных маневров. Шины превосходно работают в дождь, минимизируя риск всплытия "на воде". То есть дают четкое сцепление на мокрых покрытиях и при больших скоростях. Плюс индекс износоустойчивости у них очень высок".Третье семейство – это шины Scorpion (Скорпион) для внедорожников и кроссоверов: особая линейка, которая была создана в ответ на изменения последних лет, затронувшие данный сегмент российского авторынка."Scorpion имеет более усиленную внутреннюю структуру, ведь внедорожник тяжелее, центр тяжести у него довольно высоко, что оказывает особый стресс на шину – больше стирает ее и деформирует. И как раз для таких машин нужна специализированная шина, которая позволяет водителю ощутить и комфорт, и безопасность за счет более мощного сцепления. Кроме того, шины Scorpion обеспечивают пролонгированный срок службы", – заверил специалист.Покупая шины Pirelli у официального дилера компании в России – сети "Колеса Даром", клиент получает на них расширенную гарантию, которая предусматривает ремонт или замену шины на новую в зависимости от повреждения, и бесплатный шиномонтаж в подарок.Безопасность, экологичность, комфорт: главные компоненты премиальностиИзносостойкость, ударопрочность, безопасность: сочетание всех этих свойств дает продукту Pirelli статус премиального, а потребителю – комфорт, уверенность и спокойствие."Минус – один: шина премиум-класса будет дороже более простых вариантов. И это логично: чтобы обеспечивать высокое качество, внедрять новейшие технологии, нужны высококлассные специалисты, дорогое оборудование, испытательные полигоны, в том числе и в суровых условиях, опытные испытатели. Поэтому, когда мы покупаем дорогие шины, мы платим еще и за уверенность в том, что продукт прошел огонь, воду и медные трубы и он действительно качественный", – убежден эксперт.Не последнюю роль в выборе для некоторых автовладельцев играет экологическая составляющая, которой Pirelli уделяет большое внимание. Сегодня в приоритете у компании – разработка и производство шин с пониженным воздействием на окружающую среду. Оно достигается за счет применения натуральных ингредиентов и технологий, сберегающих ресурсы, в том числе и водные. Третий аспект – все та же износостойкость: премиум-шины имеют более пролонгированный срок службы, обеспечивая высокий уровень безопасности, а значит, и в утиль идут реже. Выходит, что и разница в цене между ними в конечном итоге существенно нивелируется – за счет разницы во времени эксплуатации и уровне надежности и безопасности.Реклама, ООО "Колеса даром", erid: 4CQwVszH9pWwoAbZPkTРеспублика Татарстан, г. 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https://rsport.ria.ru/20231010/pirelli-1901819005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

авто, воронеж, киров, россия, транспорт, экономика, pirelli, pirelli & c.