https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html

Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн

Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн - РИА Новости, 29.03.2024

Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн

Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:23

2024-03-29T14:23

2024-03-29T14:23

экономика

александр новак

арктик спг - 2

северный морской путь

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень порядка 40 миллионов тонн", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каков прогноз грузооборота по Северному морскому пути. Новак уточнил, что показатель учитывает отгрузку с проекта "Арктик СПГ 2", объемы оттуда "будут дополнительно плюсом к прошлому году". "Транзит, возможно, несколько больше, чем в прошлом году. В прошлом году было, по-моему, 2,15 миллиона тонн, а на следующий год будет около 2,5-3 миллионов тонн", – добавил вице-премьер. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, александр новак, арктик спг - 2, северный морской путь