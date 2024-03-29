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Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн - РИА Новости, 29.03.2024
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14:23 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936645392.html
Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн
Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн - РИА Новости, 29.03.2024
Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн
Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:23
2024-03-29T14:23
экономика
александр новак
арктик спг - 2
северный морской путь
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщил вице-премьер Александр Новак. "Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень порядка 40 миллионов тонн", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каков прогноз грузооборота по Северному морскому пути. Новак уточнил, что показатель учитывает отгрузку с проекта "Арктик СПГ 2", объемы оттуда "будут дополнительно плюсом к прошлому году". "Транзит, возможно, несколько больше, чем в прошлом году. В прошлом году было, по-моему, 2,15 миллиона тонн, а на следующий год будет около 2,5-3 миллионов тонн", – добавил вице-премьер. По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
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экономика, александр новак, арктик спг - 2, северный морской путь
Экономика, Александр Новак, Арктик СПГ - 2, Северный морской путь
Вице-премьер ждет роста грузооборота на Севморпути до 40 миллионов тонн

Новак: грузооборот по Севморпути в 2024 году должен вырасти до 40 миллионов тонн

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМорской порт в Дудинке
Морской порт в Дудинке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Морской порт в Дудинке. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Грузооборот по Северному морскому пути в 2024 году, по прогнозу, вырастет до порядка 40 миллионов тонн, учитывая отгрузки сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Мы рассчитываем, что на 2024 год мы должны выйти на уровень порядка 40 миллионов тонн", – сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, каков прогноз грузооборота по Северному морскому пути. Новак уточнил, что показатель учитывает отгрузку с проекта "Арктик СПГ 2", объемы оттуда "будут дополнительно плюсом к прошлому году".
"Транзит, возможно, несколько больше, чем в прошлом году. В прошлом году было, по-моему, 2,15 миллиона тонн, а на следующий год будет около 2,5-3 миллионов тонн", – добавил вице-премьер.
По итогам 2023 года объем грузоперевозок по Севморпути составил рекордные 36,25 миллиона тонн. "Росатом" - инфраструктурный оператор СМП.
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