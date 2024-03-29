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"Росатом" планирует с DP World программу грузоперевозок на Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024
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12:00 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/sevmorput-1936592645.html
"Росатом" планирует с DP World программу грузоперевозок на Севморпути
"Росатом" планирует с DP World программу грузоперевозок на Севморпути - РИА Новости, 29.03.2024
"Росатом" планирует с DP World программу грузоперевозок на Севморпути
"Росатом" планирует реализовать с эмиратской DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути, заявил журналистам... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:00
2024-03-29T12:00
экономика
токио
лондон
суэцкий канал
алексей лихачев
владимир панов
dp world
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Росатом" планирует реализовать с эмиратской DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Самая главная наша задача с арабскими партнерами - сложить альянс по развитию транзита на СМП... Задача сделать большую долгосрочную программу с участием DP World в развитии СМП в части, в первую очередь, транзитных контейнерных перевозок", - сказал Лихачев. Совместное предприятие "Росатома" и глобальной логистической компании DP World разрабатывает транзитный маршрут через Севморпуть, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, ранее заявил председатель совета директоров и генеральный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем. Осенью 2023 года "Росатом" (инфраструктурный оператор СМП) и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. На пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DP World - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей. Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и DP World, проект реализуется и переходит к контрактации проектирования судна, сообщил в январе РИА Новости специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
https://ria.ru/20240219/rosatom-1928136714.html
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экономика, токио, лондон, суэцкий канал, алексей лихачев, владимир панов, dp world, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Токио, Лондон, Суэцкий канал, Алексей Лихачев, Владимир Панов, DP World, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" планирует с DP World программу грузоперевозок на Севморпути

"Росатом" планирует с DP World долгосрочную программу грузоперевозок на СМП

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на морской порт Дудинка Северного морского пути
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Росатом" планирует реализовать с эмиратской DP World долгосрочную программу по контейнерным грузоперевозкам на Северном морском пути, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
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"Самая главная наша задача с арабскими партнерами - сложить альянс по развитию транзита на СМП... Задача сделать большую долгосрочную программу с участием DP World в развитии СМП в части, в первую очередь, транзитных контейнерных перевозок", - сказал Лихачев.
Совместное предприятие "Росатома" и глобальной логистической компании DP World разрабатывает транзитный маршрут через Севморпуть, который будет на 40% быстрее маршрута из Токио в Лондон через Суэцкий канал, ранее заявил председатель совета директоров и генеральный директор DP World Султан Ахмед Бин Сулайем.
Осенью 2023 года "Росатом" (инфраструктурный оператор СМП) и DP World создали совместное предприятие "Международная контейнерная логистика" для развития транзитных контейнерных перевозок по Северному морскому пути. На пилотном этапе это СП, как ожидается, обеспечит ежегодный объем перевозок до 800 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового контейнера). "Дочке" "Росатома" компании "Русатом Карго" в проекте принадлежит 51%, DP World - 49%. Уставной капитал СП составляет 960 миллионов рублей.
Контейнеровоз для грузоперевозок по Северному морскому пути планируется построить в интересах совместного предприятия "Росатома" и DP World, проект реализуется и переходит к контрактации проектирования судна, сообщил в январе РИА Новости специальный представитель российской атомной госкорпорации по вопросам развития Арктики Владимир Панов.
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ЭкономикаТокиоЛондонСуэцкий каналАлексей ЛихачевВладимир ПановDP WorldГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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