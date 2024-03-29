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Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.03.2024
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21:05 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России - РИА Новости, 29.03.2024
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России
Президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания самопровозглашённого Косово, его военного нейтралитета,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:05
2024-03-29T21:05
россия
сербия
косово
александр вучич
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания самопровозглашённого Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. "Несколько дней назад, не желая резкой и быстрой реакцией произвести негативные последствия для политического будущего нашей страны, я сказал, что мы находимся в исключительно тяжелой политической ситуации", - заявил Вучич в ходе выступления в пятницу. Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену". Он подчеркнул, что Косово и Метохия являются важнейшей темой для сербских властей, как и возможность приема "парламента" Приштины в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). "Речь идёт о всеобщем давлении на республику Сербию и сербский народ. Во-первых, из-за нашей военно-политической позиции, военного нейтралитета, во-вторых – из-за нашего отношения к конфликту на Украине и позиции Сербии, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, но не присоединяется к санкциям в отношении РФ. Третья причина, связанная с предыдущими – западные страны ощущают большое давление из-за продвижения российских сил и неуверенности в том, как закончится конфликт на Украине", - указал сербский лидер. Согласно его мнению, страны Запада опасаются, что будущие политические сигналы Москвы по кризису на Украине могут основываться на косовском прецеденте, поэтому западникам "необходимо отнять этот козырь" у президента РФ Владимира Путина. Накануне Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступления парламента самопровозглашенного Косово в ПАСЕ в присутствии главы постоянной делегации ЕС на строительстве участка железной дороги, финансируемого Брюсселем. Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду в своей характерной манере сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и "самому тяжелому предстоящему периоду" для Сербии, не указав, о чём именно идет речь. В минувшую среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html
https://ria.ru/20240324/voyna-1935343530.html
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россия, сербия, косово, александр вучич, владимир путин, нато, в мире, евросоюз
Россия, Сербия, Косово, Александр Вучич, Владимир Путин, НАТО, В мире, Евросоюз
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России

Вучич заявил о давлении Запада из-за Косово и отказа от санкций против РФ

© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания самопровозглашённого Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.
"Несколько дней назад, не желая резкой и быстрой реакцией произвести негативные последствия для политического будущего нашей страны, я сказал, что мы находимся в исключительно тяжелой политической ситуации", - заявил Вучич в ходе выступления в пятницу.
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Он указал, что в таком сложном положении Белград оказался не по своей вине, но из-за геополитической ситуации в мире и "платит очень высокую цену". Он подчеркнул, что Косово и Метохия являются важнейшей темой для сербских властей, как и возможность приема "парламента" Приштины в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
"Речь идёт о всеобщем давлении на республику Сербию и сербский народ. Во-первых, из-за нашей военно-политической позиции, военного нейтралитета, во-вторых – из-за нашего отношения к конфликту на Украине и позиции Сербии, которая осуждает нападение на суверенную страну как Украина, но не присоединяется к санкциям в отношении РФ. Третья причина, связанная с предыдущими – западные страны ощущают большое давление из-за продвижения российских сил и неуверенности в том, как закончится конфликт на Украине", - указал сербский лидер.
Согласно его мнению, страны Запада опасаются, что будущие политические сигналы Москвы по кризису на Украине могут основываться на косовском прецеденте, поэтому западникам "необходимо отнять этот козырь" у президента РФ Владимира Путина.
Накануне Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступления парламента самопровозглашенного Косово в ПАСЕ в присутствии главы постоянной делегации ЕС на строительстве участка железной дороги, финансируемого Брюсселем.
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Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду в своей характерной манере сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и "самому тяжелому предстоящему периоду" для Сербии, не указав, о чём именно идет речь.
В минувшую среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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