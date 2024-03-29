https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами - РИА Новости, 29.03.2024

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами

Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, которая прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, сообщило... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:29

2024-03-29T11:29

2024-03-29T14:03

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

кишинев

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КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, которая прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, сообщило издание GagauzNews."Санду приехала в Гагаузию, чтобы принять участие в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинев. Как только об этом стало известно, десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы. Кроме того, люди протестуют против злонамеренных действий правительства в адрес Гагаузии", — говорится в публикации.В Telegram-каналах гагаузских и других молдавских СМИ опубликованы видео протестных акций — на кадрах жители автономии стоят у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Утверждается, что Санду объехала участников акции в Конгазе по грунтовой дороге.Ситуация в автономииВесной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.

https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

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Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию на церемонию открытия ЛЭП, местные жители встретили ее протестами. Видео публикует советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах. 2024-03-29T11:29 true PT0M26S

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, кишинев