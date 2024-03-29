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Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами - РИА Новости, 29.03.2024
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11:29 29.03.2024 (обновлено: 14:03 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sandu-1936581743.html
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами - РИА Новости, 29.03.2024
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами
Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, которая прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, сообщило... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:29
2024-03-29T14:03
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
кишинев
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КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, которая прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, сообщило издание GagauzNews."Санду приехала в Гагаузию, чтобы принять участие в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинев. Как только об этом стало известно, десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы. Кроме того, люди протестуют против злонамеренных действий правительства в адрес Гагаузии", — говорится в публикации.В Telegram-каналах гагаузских и других молдавских СМИ опубликованы видео протестных акций — на кадрах жители автономии стоят у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Утверждается, что Санду объехала участников акции в Конгазе по грунтовой дороге.Ситуация в автономииВесной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.
https://ria.ru/20240319/gagauziya-1934158263.html
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Протесты в Гагаузии на фоне приезда президента Молдавии Санду на открытие ЛЭП
Президент Молдавии Майя Санду приехала в Гагаузию на церемонию открытия ЛЭП, местные жители встретили ее протестами. Видео публикует советник главы Гагаузской автономии Михаил Влах.
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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, кишинев
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Кишинев
Жители Гагаузии встретили президента Молдавии протестами

Жители Гагаузии встретили президента Молдавии Санду протестами

Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 29 мар — РИА Новости. Жители Гагаузии встретили протестами президента Молдавии Майю Санду, которая прибыла в автономию на церемонию открытия ЛЭП Вулканешты — Кишинев, сообщило издание GagauzNews.
"Санду приехала в Гагаузию, чтобы принять участие в церемонии открытия высоковольтной линии электропередачи Вулканешты — Кишинев. Как только об этом стало известно, десятки жителей села Конгаз вышли на дорогу в знак протеста против приезда Санду и недовольства результатами ее работы. Кроме того, люди протестуют против злонамеренных действий правительства в адрес Гагаузии", — говорится в публикации.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, традиционно выступающая за сближение с Россией. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум о выборе вектора внешней политики, более 98 процентов участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

В Telegram-каналах гагаузских и других молдавских СМИ опубликованы видео протестных акций — на кадрах жители автономии стоят у дорог с плакатами с антиправительственными лозунгами. Утверждается, что Санду объехала участников акции в Конгазе по грунтовой дороге.
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Ситуация в автономии

Весной прошлого года Евгения Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
После выборов Кишинев начал оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", по которой возврат НДС экономическим агентам автономии производился бы не из республиканского бюджета, а регионального. Конституционный суд признал эти поправки незаконными, но парламент готов повторно принять соответствующий закон.
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В миреМолдавияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулКишинев
 
 
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