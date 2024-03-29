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В Москве могут увеличить число камер, выявляющих нарушителей на самокатах - РИА Новости, 29.03.2024
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11:13 29.03.2024 (обновлено: 11:26 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/samokat-1936576508.html
В Москве могут увеличить число камер, выявляющих нарушителей на самокатах
В Москве могут увеличить число камер, выявляющих нарушителей на самокатах - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве могут увеличить число камер, выявляющих нарушителей на самокатах
Количество камер, которые будут позволять автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах в Москве, может быть увеличено при... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:13
2024-03-29T11:26
общество
технологии
москва
максим ликсутов
центр организации дорожного движения (цодд)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Количество камер, которые будут позволять автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах в Москве, может быть увеличено при необходимости, нарушители будут получать наказание вплоть до блокировки аккаунта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "Перед началом сезона ЦОДД успешно протестировал новую технологию, которая позволяет автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах. Теперь камеры с нейросетью автоматически фиксируют опасные действия и передают информацию операторам проката. Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В сообщении также напомнили, что в этом сезоне на самокатах появились специальные укрупненные номера. Ими будут оснащены все арендные электросамокаты и велосипеды. Кроме того, прорабатывается вопрос контроля за электровелосипедами курьеров. "Нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах отслеживают камеры ЦОДД. Камеры установлены на участках с высокой плотностью поездок, а также там, где происходят аварии", - добавили в сообщении.
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общество, технологии, москва, максим ликсутов , центр организации дорожного движения (цодд)
Общество, Технологии, Москва, Максим Ликсутов , Центр организации дорожного движения (ЦОДД)
В Москве могут увеличить число камер, выявляющих нарушителей на самокатах

Ликсутов: число камер, выявляющих нарушения езды на самокатах, могут увеличить

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Количество камер, которые будут позволять автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах в Москве, может быть увеличено при необходимости, нарушители будут получать наказание вплоть до блокировки аккаунта, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«
"Перед началом сезона ЦОДД успешно протестировал новую технологию, которая позволяет автоматически выявлять нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах. Теперь камеры с нейросетью автоматически фиксируют опасные действия и передают информацию операторам проката. Нарушители получают наказания, вплоть до блокировки аккаунтов. При необходимости количество камер будет увеличено", - сказал Ликсутов, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
В сообщении также напомнили, что в этом сезоне на самокатах появились специальные укрупненные номера. Ими будут оснащены все арендные электросамокаты и велосипеды. Кроме того, прорабатывается вопрос контроля за электровелосипедами курьеров.
"Нарушения при езде на электросамокатах и электровелосипедах отслеживают камеры ЦОДД. Камеры установлены на участках с высокой плотностью поездок, а также там, где происходят аварии", - добавили в сообщении.
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