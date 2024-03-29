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В Токио началось цветение сакуры - РИА Новости, 29.03.2024
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10:00 29.03.2024 (обновлено: 10:01 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/sakura-1936549871.html
В Токио началось цветение сакуры
В Токио началось цветение сакуры - РИА Новости, 29.03.2024
В Токио началось цветение сакуры
Необычно позднее цветение сакуры началось в Токио, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:00
2024-03-29T10:01
токио
коти (префектура)
в мире
япония
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ТОКИО, 29 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Необычно позднее цветение сакуры началось в Токио, передает корреспондент РИА Новости. В прошлом году в Токио первые цветки сакуры расцвели 14 марта, что, правда, было очень ранним началом цветения. Обычно наиболее распространенный сорт сакуры "сомэй ёсино" в японской столице расцветает в 20-х числах марта, а к концу месяца и началу апреля цветение достигает своего пика. Таким образом, в этом году в Токио сакура расцвела на 15 дней позже прошлого года и на 5 дней позже среднестатистического. Официально Главное метеорологическое управление извещает о начале цветения в каждом крупном населенном пункте только после того, как на дереве-эталоне распустится 5-6 бутонов. В Токио сакура, по которой определяют начало сезона, находится в храме Ясукуни. В этом году сезон цветения сакуры открыла префектура Коти – там необходимые 5-6 бутонов на контрольном дереве распустились 23 марта. До полного расцвета вишневых деревьев, как правило, проходит неделя, каждый день которой преображает привычные городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым облаком нежно-розового цвета. Цветы сакуры начинают осыпаться вскоре после того, как достигнут полного расцвета. Считается, что именно это свойство оказало влияние на формирование японского отношения к жизни, к ее изменчивости и непостоянству, взрастило стремление радоваться каждому дню, проживая его во всей полноте.
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токио
коти (префектура)
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токио, коти (префектура), в мире, япония
Токио, Коти (префектура), В мире, Япония
В Токио началось цветение сакуры

В Токио началось необычно позднее цветение сакуры

© РИА НовостиЦветение сакуры в Токио в 2024 году
Цветение сакуры в Токио в 2024 году
© РИА Новости
Цветение сакуры в Токио в 2024 году
Читать ria.ru в
ТОКИО, 29 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Необычно позднее цветение сакуры началось в Токио, передает корреспондент РИА Новости.
В прошлом году в Токио первые цветки сакуры расцвели 14 марта, что, правда, было очень ранним началом цветения.
Обычно наиболее распространенный сорт сакуры "сомэй ёсино" в японской столице расцветает в 20-х числах марта, а к концу месяца и началу апреля цветение достигает своего пика. Таким образом, в этом году в Токио сакура расцвела на 15 дней позже прошлого года и на 5 дней позже среднестатистического.
Официально Главное метеорологическое управление извещает о начале цветения в каждом крупном населенном пункте только после того, как на дереве-эталоне распустится 5-6 бутонов. В Токио сакура, по которой определяют начало сезона, находится в храме Ясукуни.
В этом году сезон цветения сакуры открыла префектура Коти – там необходимые 5-6 бутонов на контрольном дереве распустились 23 марта.
До полного расцвета вишневых деревьев, как правило, проходит неделя, каждый день которой преображает привычные городские пейзажи, окутывая набережные и скверы невесомым облаком нежно-розового цвета. Цветы сакуры начинают осыпаться вскоре после того, как достигнут полного расцвета. Считается, что именно это свойство оказало влияние на формирование японского отношения к жизни, к ее изменчивости и непостоянству, взрастило стремление радоваться каждому дню, проживая его во всей полноте.
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ТокиоКоти (префектура)В миреЯпония
 
 
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