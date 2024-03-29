https://ria.ru/20240329/rynok-1936613130.html

Эксперты: важно развивать рынок автомобилей на альтернативных видах топлива

Эксперты: важно развивать рынок автомобилей на альтернативных видах топлива - РИА Новости, 29.03.2024

Эксперты: важно развивать рынок автомобилей на альтернативных видах топлива

Для обеспечения технологической независимости в сегменте транспорта и распространения мультипликативного эффекта на экономику в целом необходимо развивать... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:51

2024-03-29T12:51

2024-03-29T12:51

антон дроздов

технологии

псб (банк псб)

промсвязьбанк

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Для обеспечения технологической независимости в сегменте транспорта и распространения мультипликативного эффекта на экономику в целом необходимо развивать отечественный рынок автотранспортных средств на альтернативных видах топлива и сопутствующую инфраструктуру, сообщает пресс-служба ПСБ. К такому выводу пришли участники очередного заседания Экспертного совета по диверсификации ОПК и импортозамещению при Правительственной комиссии по импортозамещению, который был создан при участии ПСБ. В заседании приняли участие топ-менеджеры крупнейших российских предприятий, отраслевых компаний МСБ, представители институтов развития и госструктур. По результатам заседания сформированы предложения, направленные на развитие отечественного транспорта на альтернативных видах топлива, говорится в сообщении. Спикеры отметили, что активное развитие транспорта на альтернативных источниках энергии и его инфраструктуры повысит мобильность населения, минимизирует негативное воздействие на окружающую среду, климат и положительно скажется на качестве жизни людей. По мнению экспертов, к 2035 году электромобили будут занимать до четверти российского рынка, парк грузовых автомобилей на газомоторном топливе вырастет более чем в 10 раз, количество зарядных станций – более чем в 15 раз. "Все обсуждения на нашем Экспертном совете мы в первую очередь фокусируем на производстве продукции, необходимой для обеспечения технологической независимости в стране. На очередном заседании вместе с представителями крупнейших производственных объединений обсудили вопросы, связанные с техническим регулированием, экономическим стимулированием покупателей и производителей, барьеры и стимулы для развития автозаправочной инфраструктуры – электрической, водородной, газомоторной. В этом направлении активно задействованы предприятия ОПК, которые ведут работу по созданию производства критических компонентов, оборудования, материалов и имеют уже ряд перспективных разработок, в том числе в радиоэлектронике и электротехнике", – отметил заместитель председателя ПСБ, заместитель председателя Экспертного совета Антон Дроздов, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что частники заседания предложили сформировать унифицированные стандарты объектов зарядной инфраструктуры, содействовать созданию зарядных хабов, ускорить разработку нормативных актов, регулирующих обязательства по оснащению парковок зарядными станциями при строительстве жилых комплексов, торговых и бизнес-центров, усилить меры господдержки на технологическое присоединение зарядных станций, расширить меры господдержки на "медленные" зарядные станции. Кроме того, в рамках заседания отметили необходимость стимулирования потребителей газомоторной техники и оказания поддержки предприятиям, занятым разработкой и освоением производства техники и компонентной базы на водородных топливных элементах. Предложения участников Экспертного совета будут направлены в соответствующие государственные органы для дальнейшей проработки, заключили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240314/zaryadka-1932859721.html

https://ria.ru/20240109/vodorod-1920235827.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

антон дроздов, технологии, псб (банк псб), промсвязьбанк