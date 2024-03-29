https://ria.ru/20240329/ryba-1936666074.html

В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере

В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере - РИА Новости, 29.03.2024

В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере

Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:27

2024-03-29T15:27

2024-03-29T16:09

происшествия

алатырский район

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. Ранее в группе "Наш Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы снятые на озере села Чуварлей фотографии большого количества мертвой рыбы. Местные жители жалуются на сильный запах, высказывают предположения, что причиной мора могли стать загрязняющие вещества с соседних полей, и призывают откликнуться органы власти. "Сегодня специалисты Рыбнадзора и лаборатории "Биологические очистные сооружения" минстроя Чувашии выедут на место, проведут осмотр, отберут пробы воды", – сообщили в минприроды Чувашии.

https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html

алатырский район

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происшествия, алатырский район