https://ria.ru/20240329/ryba-1936666074.html
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере - РИА Новости, 29.03.2024
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере
Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:27
2024-03-29T15:27
2024-03-29T16:09
происшествия
алатырский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936679887_0:641:1620:1552_1920x0_80_0_0_732678083aa1b31c1400219ceac61827.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. Ранее в группе "Наш Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы снятые на озере села Чуварлей фотографии большого количества мертвой рыбы. Местные жители жалуются на сильный запах, высказывают предположения, что причиной мора могли стать загрязняющие вещества с соседних полей, и призывают откликнуться органы власти. "Сегодня специалисты Рыбнадзора и лаборатории "Биологические очистные сооружения" минстроя Чувашии выедут на место, проведут осмотр, отберут пробы воды", – сообщили в минприроды Чувашии.
https://ria.ru/20231215/ivasi-1915974233.html
алатырский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936679887_0:489:1620:1704_1920x0_80_0_0_5ce93c8e233b61f9309b10455dd99a7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алатырский район
Происшествия, Алатырский район
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере
Минприроды Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в озере