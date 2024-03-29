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В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере - РИА Новости, 29.03.2024
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15:27 29.03.2024 (обновлено: 16:09 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/ryba-1936666074.html
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере - РИА Новости, 29.03.2024
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере
Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:27
2024-03-29T16:09
происшествия
алатырский район
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве. Ранее в группе "Наш Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы снятые на озере села Чуварлей фотографии большого количества мертвой рыбы. Местные жители жалуются на сильный запах, высказывают предположения, что причиной мора могли стать загрязняющие вещества с соседних полей, и призывают откликнуться органы власти. "Сегодня специалисты Рыбнадзора и лаборатории "Биологические очистные сооружения" минстроя Чувашии выедут на место, проведут осмотр, отберут пробы воды", – сообщили в минприроды Чувашии.
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происшествия, алатырский район
Происшествия, Алатырский район
В Чувашии выяснят причины массовой гибели рыбы в озере

Минприроды Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в озере

© Фото : НАШ АЛАТЫРЬ/ВКонтактеМертвая рыба в озере села Чуварлей в Чувашии
Мертвая рыба в озере села Чуварлей в Чувашии - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : НАШ АЛАТЫРЬ/ВКонтакте
Мертвая рыба в озере села Чуварлей в Чувашии
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Министерство природы Чувашии выяснит причины массовой гибели рыбы в сельском озере Алатырского района, сообщили в ведомстве.
Ранее в группе "Наш Алатырь" в соцсети "ВКонтакте" были опубликованы снятые на озере села Чуварлей фотографии большого количества мертвой рыбы. Местные жители жалуются на сильный запах, высказывают предположения, что причиной мора могли стать загрязняющие вещества с соседних полей, и призывают откликнуться органы власти.
«
"Сегодня специалисты Рыбнадзора и лаборатории "Биологические очистные сооружения" минстроя Чувашии выедут на место, проведут осмотр, отберут пробы воды", – сообщили в минприроды Чувашии.
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ПроисшествияАлатырский район
 
 
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