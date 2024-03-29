https://ria.ru/20240329/rozysk-1936729737.html

МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья

МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья - РИА Новости, 29.03.2024

МВД Украины объявило в розыск главу МИД Приднестровья

МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева, об этом свидетельствуют данные базы РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:59

2024-03-29T18:59

2024-03-29T18:59

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служба безопасности украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. МВД Украины объявило в розыск министра иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталия Игнатьева, об этом свидетельствуют данные базы ведомства. Согласно данным, опубликованным на сайте МВД Украины, Игнатьев является "лицом, которое скрывается от органов досудебного расследования". Из сообщения следует, что Игнатьев скрывается от правосудия, начиная с 31 января этого года. Ведомство предъявило ему обвинения по части 6 статьи 111-1 "Коллаборационизм" и части 1 статьи 110 "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкции этих двух статьей уголовного кодекса Украины предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности. Как писали в январе этого года украинские СМИ, Виталия Игнатьева, у которого якобы есть украинский паспорт, вызывали на допрос в СБУ в связи с подозрением в коллаборационистской деятельности и посягательстве на территориальную целостность Украины. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1931695591.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, украина, молдавия, приднестровская молдавская республика, виталий игнатьев, служба безопасности украины