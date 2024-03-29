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Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле - РИА Новости, 29.03.2024
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13:51 29.03.2024 (обновлено: 16:24 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/rostrud-1936633568.html
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле - РИА Новости, 29.03.2024
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле
Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля, сообщил Роструд в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:51
2024-03-29T16:24
россия
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля, сообщил Роструд в Telegram-канале."Нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно", — напомнили в ведомстве.Уточняется, что после этого последуют четыре выходных дня подряд. Роструд также напомнил, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики, 19 —День работников государственной службы занятости населения, а 20 — Национальный день донора.В августе прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому в 2024-м выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 10 мая, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля.Таким образом, отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Плюс стандартные субботы и воскресенья — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
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россия, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
Россия, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество
Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе в апреле

Роструд: россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце апреля, сообщил Роструд в Telegram-канале.
"Нас ожидает шестидневная рабочая неделя, с 22 по 27 апреля включительно", — напомнили в ведомстве.
© ИнфографикаКалендарь праздников — 2024. Апрель
Календарь праздников — 2024. Апрель
© Инфографика
Календарь праздников — 2024. Апрель
Уточняется, что после этого последуют четыре выходных дня подряд.
Роструд также напомнил, что 12 апреля в России отмечают День космонавтики, 19 —День работников государственной службы занятости населения, а 20 — Национальный день донора.
В августе прошлого года правительство приняло постановление, согласно которому в 2024-м выходной день с субботы 6 января переносится на пятницу 10 мая, с субботы 27 апреля — на понедельник 29 апреля, с субботы 2 ноября — на вторник 30 апреля.
Таким образом, отдыхать россияне будут с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Плюс стандартные субботы и воскресенья — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.
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