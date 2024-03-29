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Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 29.03.2024
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00:35 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/rossiya-1936505172.html
Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку
Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку - РИА Новости, 29.03.2024
Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку
Армянское руководство, ознакомленное с точкой зрения Москвы, знает о готовности РФ способствовать нормализации отношений с Азербайджаном, а также знает о мерах... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:35
2024-03-29T00:35
в мире
россия
армения
азербайджан
сергей лавров
арарат мирзоян
мария захарова
евросоюз
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Армянское руководство, ознакомленное с точкой зрения Москвы, знает о готовности РФ способствовать нормализации отношений с Азербайджаном, а также знает о мерах Запада по затруднению этой нормализации, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы все свои оценки честно изложили армянскому руководству. Они прекрасно знают, что мы остаемся верными своим обязательствам, что готовы продолжать способствовать нормализации их отношений с Азербайджаном и довести этот процесс до полного завершения. Они знают, что на фоне нашей искренней заинтересованности в стабилизации обстановки, восстановлении отношений между Ереваном и Баку, Евросоюз и НАТО делают шаги, затрудняющие этот процесс", - сказал российский министр в интервью "Известиям". Лавров отметил, что в последнее время армянские власти не выходили на связь с российской стороной, а он сам общался с главой МИД Армении Араратом Мирзояном последний раз в ноябре 2023 года. "Недавно азербайджанское руководство протестовало против некоторых действий и заявлений, в том числе связанных с расширением функций и состава миссии Евросоюза в Армении. Решать им", - подчеркнул глава МИД РФ. Ранее парламент Армении ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами. В соответствии с соглашением, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. В декабре главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить ее численность до 209 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности". В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240320/armeniya-1934386164.html
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936332649.html
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в мире, россия, армения, азербайджан, сергей лавров, арарат мирзоян, мария захарова, евросоюз, нато
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Мария Захарова, Евросоюз, НАТО
Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку

Лавров: Россия готова способствовать нормализации отношений Еревана и Баку

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Армянское руководство, ознакомленное с точкой зрения Москвы, знает о готовности РФ способствовать нормализации отношений с Азербайджаном, а также знает о мерах Запада по затруднению этой нормализации, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы все свои оценки честно изложили армянскому руководству. Они прекрасно знают, что мы остаемся верными своим обязательствам, что готовы продолжать способствовать нормализации их отношений с Азербайджаном и довести этот процесс до полного завершения. Они знают, что на фоне нашей искренней заинтересованности в стабилизации обстановки, восстановлении отношений между Ереваном и Баку, Евросоюз и НАТО делают шаги, затрудняющие этот процесс", - сказал российский министр в интервью "Известиям".
Ереван - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Армения утвердила соглашение о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном
20 марта, 09:32
Лавров отметил, что в последнее время армянские власти не выходили на связь с российской стороной, а он сам общался с главой МИД Армении Араратом Мирзояном последний раз в ноябре 2023 года.
"Недавно азербайджанское руководство протестовало против некоторых действий и заявлений, в том числе связанных с расширением функций и состава миссии Евросоюза в Армении. Решать им", - подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее парламент Армении ратифицировал подписанное в ноябре 2023 года соглашение с Евросоюзом о статусе миссии ЕС на границе с Азербайджаном, наделяющее наблюдателей неприкосновенностью и льготами. В соответствии с соглашением, членов миссии не могут задерживать или арестовывать, личный состав при всех обстоятельствах пользуется в принимающей стране неприкосновенностью от уголовного преследования. Евросоюз 20 февраля 2023 года запустил работу гражданской миссии на армянской стороне армяно-азербайджанской границы. Изначально общее количество гражданского персонала миссии составляло около 100 человек, включая порядка 50 невооруженных наблюдателей. В декабре главы МИД стран ЕС приняли решение увеличить ее численность до 209 человек.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве видят в стремлении ЕС закрепиться в Армении исключительно геополитическую подоплеку, "далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье", осуществляемую для того, чтобы "выдавить Россию из региона и ослабить ее историческую роль как главного гаранта безопасности".
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
МИД России обеспокоился предстоящей встречей Армении, Евросоюза и США
Вчера, 11:09
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанСергей ЛавровАрарат МирзоянМария ЗахароваЕвросоюзНАТО
 
 
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