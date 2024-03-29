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В Роспатенте заявили о резком росте заявок от создателей полезных моделей - РИА Новости, 29.03.2024
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12:19 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/rospatent-1936600252.html
В Роспатенте заявили о резком росте заявок от создателей полезных моделей
В Роспатенте заявили о резком росте заявок от создателей полезных моделей - РИА Новости, 29.03.2024
В Роспатенте заявили о резком росте заявок от создателей полезных моделей
Создатели полезных моделей с начала 2024 года подали в Роспатент 1,7 тысячи заявок, что на 66,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:19
2024-03-29T12:19
технологии
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Создатели полезных моделей с начала 2024 года подали в Роспатент 1,7 тысячи заявок, что на 66,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в ведомстве. В Роспатенте отметили, что активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки растет второй год подряд. "Суперактивно начали 2024 год создатели полезных моделей (ПМ). По итогам двух месяцев в Роспатент подано 1730 заявок на такие решения, что на 66,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1038)", - говорится в сообщении. Наибольшая активность по полезным моделям фиксируется в технологических областях - машиностроении и обработке, транспорте, медицинских технологиях и гражданском строительстве. Роспатент также получил от российских разработчиков 2403 заявки на изобретения, это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 2%. "Сегодня одна из главных задач государства – обеспечение достижения технологического суверенитета, консолидация усилий по разработке новых технологий, активное их внедрение в производство. Стимулирование патентования – одно из направлений этой большой работы. Высокие показатели начала года как в регистрации патентов на изобретения, так и на полезные модели, говорят о том, что отечественные исследователи в нее активно включились", - приводит Роспатент слова заместителя министра экономического развития РФ Максима Колесникова.
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технологии, россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Технологии, Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
В Роспатенте заявили о резком росте заявок от создателей полезных моделей

Роспатент заявил о суперактивном росте заявок от создателей полезных моделей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТаблички Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам"
Таблички Федерального государственного учреждения Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Создатели полезных моделей с начала 2024 года подали в Роспатент 1,7 тысячи заявок, что на 66,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В Роспатенте отметили, что активность отечественных ученых и предпринимателей по регистрации прав на свои разработки растет второй год подряд.
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"Суперактивно начали 2024 год создатели полезных моделей (ПМ). По итогам двух месяцев в Роспатент подано 1730 заявок на такие решения, что на 66,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года (1038)", - говорится в сообщении.
Наибольшая активность по полезным моделям фиксируется в технологических областях - машиностроении и обработке, транспорте, медицинских технологиях и гражданском строительстве.
Роспатент также получил от российских разработчиков 2403 заявки на изобретения, это превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 2%.
"Сегодня одна из главных задач государства – обеспечение достижения технологического суверенитета, консолидация усилий по разработке новых технологий, активное их внедрение в производство. Стимулирование патентования – одно из направлений этой большой работы. Высокие показатели начала года как в регистрации патентов на изобретения, так и на полезные модели, говорят о том, что отечественные исследователи в нее активно включились", - приводит Роспатент слова заместителя министра экономического развития РФ Максима Колесникова.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
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