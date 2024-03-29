https://ria.ru/20240329/roskomnadzor-1936521551.html
В Роскомнадзоре рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2023 году
В Роскомнадзоре рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2023 году - РИА Новости, 29.03.2024
В Роскомнадзоре рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2023 году
Соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тысячи опасных материалов по требованию Роскомнадзора, из них 28,8 тысячи террористического характера, сообщил регулятор РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T07:04
2024-03-29T07:04
2024-03-29T07:04
общество
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тысячи опасных материалов по требованию Роскомнадзора, из них 28,8 тысячи террористического характера, сообщил регулятор РИА Новости. "В 2023 году в рамках исполнения положений закона №149-ФЗ по требованию Роскомнадзора администрации социальных сетей удалили более 124,4 тысячи. особо опасных материалов, из них: Пронаркотический контент – 77,9 тысячи. Суицидальный контент – 8,8 тысячи. Детская порнография – 8,9 тысячи. Контент экстремистского и террористического характера – 28,8 тысячи", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240329/ii-1936520851.html
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общество, технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В Роскомнадзоре рассказали о числе удаленных опасных материалов в 2023 году
Соцсети в 2023 году удалили более 124,4 тыс опасных материалов по требованию РКН