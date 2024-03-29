https://ria.ru/20240329/rosatom-1936711649.html
В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики
В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 29.03.2024
В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики
Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:46
2024-03-29T17:46
2024-03-29T17:46
экономика
атомэнергопром
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
россия
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2023 год. "По состоянию на дату выпуска отчетности... введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую обществом деятельности", - говорится в документе. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, атомэнергопром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции
Экономика, Атомэнергопром, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Россия, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции
В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики
"Атомэнергопром": санкции не оказали критического влияния на работу "Росатома"