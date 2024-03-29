https://ria.ru/20240329/rosatom-1936711649.html

В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики

В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики - РИА Новости, 29.03.2024

В "Росатоме" оценили влияние санкций на работу в сфере атомной энергетики

Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:46

2024-03-29T17:46

2024-03-29T17:46

экономика

атомэнергопром

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Санкции не оказывают критического влияния на работу "Росатома" в сфере атомной энергетики, говорится в отчетности АО "Атомэнергопром" (входит в госкорпорацию, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2023 год. "По состоянию на дату выпуска отчетности... введенные санкции не оказывают критического воздействия на осуществляемую обществом деятельности", - говорится в документе. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

https://ria.ru/20240219/sanktsii-1928341599.html

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, атомэнергопром, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции