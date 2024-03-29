https://ria.ru/20240329/rls-1936645622.html

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - РИА Новости, 29.03.2024

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300

Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:24

2024-03-29T14:24

2024-03-29T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

зрк с-300

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/07/1920047184_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_f6da92d54081f92d66147d2363bff88d.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)