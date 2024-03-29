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Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300 - РИА Новости, 29.03.2024
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:24
2024-03-29T14:24
2024-03-29T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
зрк с-300
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, сообщило в пятницу министерство обороны РФ в сводке."Уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, зрк с-300, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, ЗРК С-300, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую радиолокационную станцию ЗРК С-300
МО РФ сообщило об уничтожении украинской радиолокационной станции ЗРК С-300