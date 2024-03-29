https://ria.ru/20240329/reshenie-1936707876.html

Рязанский губернатор: регион нацелен на решение проблем бизнеса

Рязанский губернатор: регион нацелен на решение проблем бизнеса - РИА Новости, 29.03.2024

Рязанский губернатор: регион нацелен на решение проблем бизнеса

Власти Рязанской области нацелены на взаимодействие и решение проблем предпринимателей, создана система мер поддержки, сообщил губернатор Павел Малков на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:36

2024-03-29T17:36

2024-03-29T17:36

рязанская область

рязанская область

павел малков

россия

рязань

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РЯЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Власти Рязанской области нацелены на взаимодействие и решение проблем предпринимателей, создана система мер поддержки, сообщил губернатор Павел Малков на Всероссийской конференции для предпринимателей в Рязани. По данным пресс-службы правительства региона, конференция "ЗАБИЗНЕС: рейтинг регионов. Рязанская область" прошла на площадке областной библиотеки имени Горького. Также в пятницу прошла встреча Павла Малкова и генерального директора АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элины Сидоренко. Кроме того, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Рязанской области и организацией. "Мы нацелены на развитие региона, а для этого нужна крепкая экономика. А экономика – это бизнес. Мы ориентированы на то, чтобы эффективно взаимодействовать и решать проблемы предпринимателей. Создана серьезная система мер поддержки, налажен диалог бизнеса и власти. Постоянная обратная связь помогает видеть, как работают эти меры, какие проблемы возникают. Вместе обсуждаем решения, дорабатываем механизмы взаимодействия. Один из важнейших сейчас – это платформа "ЗаБизнес.РФ", – цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Глава региона отметил, что в Рязанской области работает система досудебного обжалования проверок через портал госуслуг, в сферу регионального контроля внедрены индикаторы риска. Ведется серьезная профилактическая работа, которая заменяет проверки, предупреждает нарушения, стимулирует бизнес к исполнению обязательных требований. В прошлом году жалоб от предпринимателей на силовое давление не было, что говорит о корректной работе правоохранительных органов, подчеркивается в сообщении. "Рязань – яркий пример того, как эффективно может быть налажено взаимодействие правоохранительных органов, исполнительной власти и бизнеса, выстроен прямой и открытый диалог с предпринимательским сообществом. Это ключевой компонент и показатель успеха. Чувствуется большая заинтересованность губернатора в успешном решении вопросов развития бизнеса, внимание к гражданам, у которых есть собственное дело. Надеюсь, что совместно мы приумножим достигнутые результаты работы", - приводятся в сообщении слова Элины Сидоренко. АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" была организована по поручению президента РФ и работает уже пять лет. Учредители АНО "Платформа" – Агентство стратегических инициатив, Минэкономразвития России, Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, общественные организации "Деловая Россия" и "Опора России".

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908429926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязанская область, павел малков, россия, рязань