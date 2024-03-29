https://ria.ru/20240329/rebenok-1936705502.html

В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего неделю назад

В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего неделю назад - РИА Новости, 29.03.2024

В Курской области нашли тело мальчика, пропавшего неделю назад

Тело 10-летнего мальчика найдено в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, сообщили в СУСК России по... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:31

2024-03-29T17:31

2024-03-29T17:31

происшествия

курская область

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ВОРОНЕЖ, 29 мар — РИА Новости. Тело 10-летнего мальчика найдено в болоте неподалёку от администрации сельсовета деревни Чапли Курчатовского района Курской области, сообщили в СУСК России по региону. В пятницу, 22 марта, во второй половине дня ребёнок вышел на прогулку и не вернулся. После того, как его родители обратились к правоохранителям, следователи совместно с полицией, кинологами, сотрудниками МЧС и волонтёрами из отряда "Лиза Алерт" организовали поисковую экспедицию. Они обнаружили тело ребёнка днём в пятницу, 29 марта. "В рамках проводимых по уголовному делу поисковых мероприятий в деревне Чапли Курчатовского района Курской области обнаружено тело десятилетнего мальчика в болоте неподалеку от здания администрации сельского совета", — говорится в Telegram-канале областного СУСК РФ. В Следственном комитете сообщили РИА Новости, что уголовное дело возбудили по пункту "в" части 2 статьи 105 "убийство малолетнего" на следующий день после получения информации об исчезновении ребёнка. Следователи объяснили, что в подобных ситуациях всегда возбуждается дело по статье "убийство", даже если на этот момент ещё не обнаружено тело. А после, в рамках дела, проводятся поисковые мероприятия.

https://ria.ru/20240225/rassledovanie-1929418642.html

https://ria.ru/20240109/proisshestviya-1918934758.html

курская область

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курская область