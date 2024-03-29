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В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул - РИА Новости, 29.03.2024
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13:29 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/rebenok-1936626751.html
В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул
В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул - РИА Новости, 29.03.2024
В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул
Житель Екатеринбурга, не уследивший за своей дочерью, которую убило током, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:29
2024-03-29T13:29
происшествия
екатеринбург
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, не уследивший за своей дочерью, которую убило током, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Двухлетняя девочка 28 января находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе. Девочка получила удар током, прикоснувшись к оголенным проводам проводки на кухне, уточняет прокуратура. Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка. "Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый "не принял мер к созданию безопасных условий проживания" ребенка, не "осуществил контроль за действиями" дочери. Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html
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происшествия, екатеринбург, россия
Происшествия, Екатеринбург, Россия
В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул

В Екатеринбурге мужчина не уследил за двухлетней дочерью, которую убило током

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, не уследивший за своей дочерью, которую убило током, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.
Двухлетняя девочка 28 января находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе. Девочка получила удар током, прикоснувшись к оголенным проводам проводки на кухне, уточняет прокуратура.
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Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка.
"Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении.
Отмечается, что обвиняемый "не принял мер к созданию безопасных условий проживания" ребенка, не "осуществил контроль за действиями" дочери. Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.
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