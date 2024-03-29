https://ria.ru/20240329/rebenok-1936626751.html

В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул

В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул - РИА Новости, 29.03.2024

В Екатеринбурге двухлетнюю девочку убило током, пока ее отец уснул

Житель Екатеринбурга, не уследивший за своей дочерью, которую убило током, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:29

2024-03-29T13:29

2024-03-29T13:29

происшествия

екатеринбург

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Житель Екатеринбурга, не уследивший за своей дочерью, которую убило током, стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры. Двухлетняя девочка 28 января находилась дома в квартире в Железнодорожном районе Екатеринбурга вместе с отцом и старшими братом и сестрой. Дети играли и смотрели телевизор, их отец уснул, а мать в это время находилась на работе. Девочка получила удар током, прикоснувшись к оголенным проводам проводки на кухне, уточняет прокуратура. Когда отец проснулся, то обнаружил девочку без сознания, он накинул на нее верхнюю одежду и повез к матери на работу, где родители и вызвали скорую помощь. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть ребенка. "Прокуратура Железнодорожного района Екатеринбург утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина 1989 года рождения. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", – говорится в сообщении. Отмечается, что обвиняемый "не принял мер к созданию безопасных условий проживания" ребенка, не "осуществил контроль за действиями" дочери. Уголовное дело направят в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

https://ria.ru/20240226/rebenok-1929487336.html

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екатеринбург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, екатеринбург, россия