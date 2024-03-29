https://ria.ru/20240329/raketa-1936532574.html

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре - РИА Новости, 29.03.2024

"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре

Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:14

2024-03-29T09:14

2024-03-29T09:14

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михаил хайлов

роскосмос

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Аппарат был доставлен на космодром 11 марта. Его запуск на орбиту состоится в 12.37 мск 31 марта. "Ресурс-П" №4 способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Он будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные происшествия. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил ранее, что госкорпорация планирует в этом году запуск двух таких спутников.

https://ria.ru/20240326/resurs-p-1935792575.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос