"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре
Ракету со спутником высокодетальной съёмки "Ресурс-П" №4 установили на старт
© Фото : Космический центр "Южный"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
© Фото : Космический центр "Южный"
Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, сообщил в пятницу "Роскосмос".
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"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
Аппарат был доставлен на космодром 11 марта. Его запуск на орбиту состоится в 12.37 мск 31 марта.
"Ресурс-П" №4 способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Он будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные происшествия.
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил ранее, что госкорпорация планирует в этом году запуск двух таких спутников.