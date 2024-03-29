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"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре - РИА Новости, 29.03.2024
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09:14 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/raketa-1936532574.html
"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре
"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре - РИА Новости, 29.03.2024
"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре
Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T09:14
2024-03-29T09:14
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, сообщил в пятницу "Роскосмос". "Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении. Аппарат был доставлен на космодром 11 марта. Его запуск на орбиту состоится в 12.37 мск 31 марта. "Ресурс-П" №4 способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Он будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные происшествия. Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил ранее, что госкорпорация планирует в этом году запуск двух таких спутников.
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космос - риа наука, байконур (город), земля, михаил хайлов, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Михаил Хайлов, Роскосмос
"Союз-2.1б" со спутником "Ресурс-П" установили на старт на Байконуре

Ракету со спутником высокодетальной съёмки "Ресурс-П" №4 установили на старт

© Фото : Космический центр "Южный"Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
Ракета космического назначения Союз-2.1б с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли Ресурс-П № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Космический центр "Южный"
Ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 на стартовом комплексе 31-й площадки космодрома Байконур
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Ракету "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 вывезли из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовом столе на Байконуре, сообщил в пятницу "Роскосмос".
«
"Сегодня ракета космического назначения "Союз-2.1б" с космическим аппаратом дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" №4 была транспортирована на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты предприятий госкорпорации "Роскосмос" продолжили ее подготовку к пуску", - говорится в сообщении.
Аппарат был доставлен на космодром 11 марта. Его запуск на орбиту состоится в 12.37 мск 31 марта.
"Ресурс-П" №4 способен делать снимки Земли с разрешением 70 сантиметров. Он будет исследовать природные ресурсы, контролировать загрязнение окружающей среды, искать месторождение полезных ископаемых, оценивать состояние ледовой обстановки, мониторить чрезвычайные происшествия.
Заместитель гендиректора "Роскосмоса" Михаил Хайлов сообщил ранее, что госкорпорация планирует в этом году запуск двух таких спутников.
Оптико-электронная аппаратура дистанционного зондирования земли Геотон-Л1 для космического аппарата Ресурс-П на стенде холдинга Швабе - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Источник: спутник высокодетальной съемки "Ресурс-П" запустят 31 марта
26 марта, 03:10
 
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