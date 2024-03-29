Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:56 29.03.2024 (обновлено: 22:13 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье - РИА Новости, 29.03.2024
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:56
2024-03-29T22:13
специальная военная операция на украине
харьков
чугуевский район
харьковская область
вооруженные силы рф
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932595915_0:161:3066:1886_1920x0_80_0_0_3b112d1b1f9650e81d5150eedd564f1a.jpg
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сказал собеседник агентства.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам. Так, в минувшее воскресенье Лебедев сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат армии противника, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находились до десятка иностранных летчиков.Кроме того, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240329/kharkov-1936527759.html
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
харьков
чугуевский район
харьковская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932595915_46:0:2775:2047_1920x0_80_0_0_7b40eceac393357176443804f9917fc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьков, чугуевский район, харьковская область, вооруженные силы рф, безопасность, россия, вооруженные силы украины, сергей лебедев, украина, ввс украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Чугуевский район, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Сергей Лебедев, Украина, ВВС Украины
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье

ВС РФ уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня БМ-21 "Град"
Реактивная система залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сказал собеседник агентства.
Автомобили экстренных служб на улице Харькова
Военный эксперт сообщил о раненной при ударе по Харькову важной персоне
08:42
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Так, в минувшее воскресенье Лебедев сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.
Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат армии противника, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находились до десятка иностранных летчиков.
Кроме того, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
Русские скоро начнут. В Киеве заподозрили неладное после потери Patriot
13 марта, 18:57
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковЧугуевский районХарьковская областьВооруженные силы РФБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныСергей ЛебедевУкраинаВВС Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала