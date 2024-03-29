https://ria.ru/20240329/pvo-1936728966.html
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье - РИА Новости, 29.03.2024
ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:56
2024-03-29T18:56
2024-03-29T22:13
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сказал собеседник агентства.В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам. Так, в минувшее воскресенье Лебедев сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины.Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат армии противника, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находились до десятка иностранных летчиков.Кроме того, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240329/kharkov-1936527759.html
https://ria.ru/20240313/patriot-1932803371.html
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РИА Новости
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ВС России поразили украинскую систему ПВО под Харьковом, заявили в подполье
ВС РФ уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинскую систему ПВО в Чугуевском районе Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 15:07 по поселку в Чугуевском районе Харьковской области был нанесен удар. По сообщениям местной агентуры, взрывом была уничтожена система ПВО. Подробности уточняем", — сказал собеседник агентства.
В последнее время российские военные активно наносят прицельные ракетные удары по местам расположения личного состава и военной техники ВСУ и других украинских силовых структур, а также по иностранным наемникам.
Так, в минувшее воскресенье Лебедев сообщил о поражении здания Харьковского национального университета внутренних дел, где базировалась штурмовая бригада "Лють" Национальной полиции Украины
.
Во вторник российские войска атаковали танковое училище в Харькове, а в ночь на четверг уничтожили около 50 солдат армии противника, в их числе были боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область
. Тогда же был нанесен удар по институту ВВС Украины имени Кожедуба, где находились до десятка иностранных летчиков.
Кроме того, по данным подполья, под обстрелом оказались и такие стратегические военно-промышленные предприятия Харькова, как Бронетанковый завод № 115, завод имени Малышева ХТМЗ и "Электротяжмаш".
*Террористическая организация, запрещенная в России.