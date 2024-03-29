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Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 29.03.2024
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04:28 29.03.2024 (обновлено: 10:31 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pvo-1936516201.html
Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 29.03.2024
Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду
Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, однако в нескольких десятков квартир в 17 домах выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:28
2024-03-29T10:31
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, однако в нескольких десятков квартир в 17 домах выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в 2.49 мск. В 3.42 мск ее отменили.Глава региона добавил, что в городе в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из них осколки снаряда сильно повредили балкон. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22. По предварительным данным, осколки посекли 12 автомобилей."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", — добавил Гладков.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район
Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Гладков сообщил о повреждении 17 многоэтажек и гимназии в Белгороде при обстреле

© Фото : ДЕМИДОВ/TelegramПоследствия обстрела Белгорода. 29 марта 2024
Последствия обстрела Белгорода. 29 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : ДЕМИДОВ/Telegram
Последствия обстрела Белгорода. 29 марта 2024
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, однако в нескольких десятков квартир в 17 домах выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в 2.49 мск. В 3.42 мск ее отменили.
Глава региона добавил, что в городе в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из них осколки снаряда сильно повредили балкон. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22. По предварительным данным, осколки посекли 12 автомобилей.
"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", — добавил Гладков.
На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковБелгородский район
 
 
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