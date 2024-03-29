https://ria.ru/20240329/pvo-1936516201.html

Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду - РИА Новости, 29.03.2024

Силы ПВО сбили 15 воздушных целей на подлете к Белгороду

Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, однако в нескольких десятков квартир в 17 домах выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:28

2024-03-29T04:28

2024-03-29T10:31

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду, однако в нескольких десятков квартир в 17 домах выбило окна, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе в 2.49 мск. В 3.42 мск ее отменили.Глава региона добавил, что в городе в результате воздушной атаки выбиты окна в 37 квартирах 17 многоквартирных домов, в одном из них осколки снаряда сильно повредили балкон. Повреждено остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22. По предварительным данным, осколки посекли 12 автомобилей."В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое в одном частном домовладении посечена кровля. В селе Репное осколками посечен один автомобиль", — добавил Гладков.На местах работают оперативные службы. Информация о последствиях обстрела уточняется.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, белгородская область, белгород, вячеслав гладков, белгородский район