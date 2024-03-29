https://ria.ru/20240329/putin-1936628126.html
Путин отметил значение для России отношений с ближайшими соседями
Путин отметил значение для России отношений с ближайшими соседями - РИА Новости, 29.03.2024
Путин отметил значение для России отношений с ближайшими соседями
Наибольшее значение для РФ имеют отношения с ближайшими партнерами, друзьями и соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:32
2024-03-29T13:32
2024-03-29T13:49
россия
владимир путин
сергей лавров
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Наибольшее значение для РФ имеют отношения с ближайшими партнерами, друзьями и соседями, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ в пятницу."Выстраивая отношения с нашими партнерами на международной арене, мы всегда с вами говорим о том, что наибольшее значение для нас имеют отношения с нашими ближайшими партнерами, с нашими друзьями, с нашими соседями", - сказал Путин, отметив, что уровень торгово-экономических и политических связей с соседними странами постоянно растет.
https://radiosputnik.ru/20240329/sotrudnichestvo-1936614425.html
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россия, владимир путин, сергей лавров
Россия, Владимир Путин, Сергей Лавров
Путин отметил значение для России отношений с ближайшими соседями
Путин отметил значение отношений для России с ближайшими соседями