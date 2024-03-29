https://ria.ru/20240329/putin-1936610657.html
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.03.2024
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:47
2024-03-29T12:47
2024-03-29T12:47
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в пятницу работает в Ново-Огарево. "День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240316/oon-1933403581.html
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза