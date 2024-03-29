https://ria.ru/20240329/putin-1936610657.html

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 29.03.2024

Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:47

2024-03-29T12:47

2024-03-29T12:47

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что президент в пятницу работает в Ново-Огарево. "День внутренних совещаний, встреч. В середине дня мы ожидаем оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240316/oon-1933403581.html

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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин