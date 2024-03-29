https://ria.ru/20240329/putin-1936590085.html

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос - РИА Новости, 29.03.2024

Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос

Более 80% опрошенных россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:53

2024-03-29T11:53

2024-03-29T11:53

россия

владимир путин

михаил мишустин

вциом

единая россия

кпрф

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 80% опрошенных россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,7% россиян, в то же время к нему отсутствует доверие у 15,8% респондентов. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 62,6% опрошенных, а не доверяют - 17,8%. Восемь из десяти (78,9%) опрошенных одобряют деятельность президента РФ, а 13,8% - не одобряют. Больше половины (54,7%) россиян также одобряют деятельность Мишустина, не одобряют - 8,8%. Также 41,6% респондентов отметили, что, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации, то они проголосовали бы за партию "Единая Россия". За "КПРФ" проголосовало бы 9,4% россиян. За "ЛДПР" - 7,9%. За "Новых людей" - 8,3%. За партию "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" - 3,3%. В то же время за непарламентские партии проголосовали бы 8,5% опрошенных. Один из десяти россиян (10%) согласно опросу ВЦИОМ не принял бы участие в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 18 по 24 марта 2024 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20240328/filantropy-1936478345.html

https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, вциом, единая россия, кпрф