https://ria.ru/20240329/putin-1936551426.html

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 29.03.2024

Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

Большинство (84%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (84%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:02

2024-03-29T10:02

2024-03-29T10:02

россия

владимир путин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

выборы президента россии — 2024

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Большинство (84%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (84%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (84%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 84% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 8% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 19% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины (52%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 7% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240327/opros-1936229091.html

https://ria.ru/20240328/filantropy-1936478345.html

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россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия