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Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 29.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:02 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/putin-1936551426.html
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина - РИА Новости, 29.03.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
Большинство (84%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (84%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:02
2024-03-29T10:02
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Большинство (84%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (84%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ. Большая часть (84%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. На вопрос о доверии президенту 84% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 8% россиян скорее не доверяют ему. Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 19% считают, что оно работает скорее плохо. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины (52%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 7% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240327/opros-1936229091.html
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Новости
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РИА Новости
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353
60
россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия
Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Выборы президента России — 2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 84 процента россиян положительно оценивают работу Путина

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Большинство (84%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, столько же (84%) доверяют ему, согласно данным опроса ФОМ.
Большая часть (84%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, 6% скорее плохо оценивают его работу, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ.
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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27 марта, 18:13
На вопрос о доверии президенту 84% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 8% россиян скорее не доверяют ему.
Более половины (58%) россиян заявляют, что российское правительство работает хорошо, 19% считают, что оно работает скорее плохо.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Более половины (52%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", по 7% отдали бы голоса за КПРФ и ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию "Новые люди", 2% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 22-25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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Выборы президента России — 2024РоссияВладимир ПутинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная Россия
 
 
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