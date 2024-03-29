https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1936472020.html

Названы самые популярные города для путешествий в марте

Названы самые популярные города для путешествий в марте - РИА Новости, 29.03.2024

Названы самые популярные города для путешествий в марте

Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:38

2024-03-29T05:38

2024-03-29T05:38

туризм

туризм

новости - туризм

россия

москва

отдых в россии

санкт-петербург

сочи

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что в первый месяц весны 73 процента пользователей совершали поездки по России. Причем 76 процентов из них изучали новые места не более трех дней.Лидер спроса — Москва, которую посетили четверть (26 процентов) туристов. Санкт-Петербург — на втором месте (13 процентов). Замыкает тройку лидеров Сочи, его выбрал каждый десятый пользователь. Также в пятерку вошли Казань и Екатеринбург.Отправившиеся за рубеж туристы также совершали короткие поездки — две трети из них бронировали проживание на три ночи. Каждый десятый пользователь посетил Стамбул. В пятерку самых востребованных вошли также Дубай, Минск, Бангкок и Ереван.

https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html

россия

москва

санкт-петербург

сочи

стамбул

минск

дубай

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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