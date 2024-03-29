https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1936472020.html
Названы самые популярные города для путешествий в марте
Названы самые популярные города для путешествий в марте - РИА Новости, 29.03.2024
Названы самые популярные города для путешествий в марте
Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:38
2024-03-29T05:38
2024-03-29T05:38
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что в первый месяц весны 73 процента пользователей совершали поездки по России. Причем 76 процентов из них изучали новые места не более трех дней.Лидер спроса — Москва, которую посетили четверть (26 процентов) туристов. Санкт-Петербург — на втором месте (13 процентов). Замыкает тройку лидеров Сочи, его выбрал каждый десятый пользователь. Также в пятерку вошли Казань и Екатеринбург.Отправившиеся за рубеж туристы также совершали короткие поездки — две трети из них бронировали проживание на три ночи. Каждый десятый пользователь посетил Стамбул. В пятерку самых востребованных вошли также Дубай, Минск, Бангкок и Ереван.
https://ria.ru/20240320/sanatorii-1934253792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Названы самые популярные города для путешествий в марте
Эксперты: две столицы и Сочи — самые популярные города для путешествий в марте