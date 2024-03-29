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Названы самые популярные города для путешествий в марте - РИА Новости, 29.03.2024
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Туризм
 
05:38 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/puteshestviya-1936472020.html
Названы самые популярные города для путешествий в марте
Названы самые популярные города для путешествий в марте - РИА Новости, 29.03.2024
Названы самые популярные города для путешествий в марте
Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:38
2024-03-29T05:38
туризм
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip.Специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что в первый месяц весны 73 процента пользователей совершали поездки по России. Причем 76 процентов из них изучали новые места не более трех дней.Лидер спроса — Москва, которую посетили четверть (26 процентов) туристов. Санкт-Петербург — на втором месте (13 процентов). Замыкает тройку лидеров Сочи, его выбрал каждый десятый пользователь. Также в пятерку вошли Казань и Екатеринбург.Отправившиеся за рубеж туристы также совершали короткие поездки — две трети из них бронировали проживание на три ночи. Каждый десятый пользователь посетил Стамбул. В пятерку самых востребованных вошли также Дубай, Минск, Бангкок и Ереван.
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туризм, новости - туризм, россия, москва, отдых в россии, санкт-петербург, сочи, стамбул, минск, дубай
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, Москва, отдых в России, Санкт-Петербург, Сочи, Стамбул, Минск, Дубай
Названы самые популярные города для путешествий в марте

Эксперты: две столицы и Сочи — самые популярные города для путешествий в марте

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПрогулочный катер в акватории Москвы-реки неподалеку от Московского кремля
Прогулочный катер в акватории Москвы-реки неподалеку от Московского кремля - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Эксперты назвали самые востребованные у туристов города для путешествий в марте, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты сервиса планирования путешествий проанализировали данные бронирования отелей и выяснили, что в первый месяц весны 73 процента пользователей совершали поездки по России. Причем 76 процентов из них изучали новые места не более трех дней.
Лидер спроса — Москва, которую посетили четверть (26 процентов) туристов. Санкт-Петербург — на втором месте (13 процентов). Замыкает тройку лидеров Сочи, его выбрал каждый десятый пользователь. Также в пятерку вошли Казань и Екатеринбург.
Отправившиеся за рубеж туристы также совершали короткие поездки — две трети из них бронировали проживание на три ночи. Каждый десятый пользователь посетил Стамбул. В пятерку самых востребованных вошли также Дубай, Минск, Бангкок и Ереван.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмРоссияМоскваотдых в РоссииСанкт-ПетербургСочиСтамбулМинскДубай
 
 
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