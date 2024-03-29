Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
21:45 29.03.2024 (обновлено: 21:46 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:45
2024-03-29T21:46
шоубиз
алла пугачева
дмитрий песков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777422051_0:1057:1610:1963_1920x0_80_0_0_24e022e887bba8a0da52a9ea2ac3ded2.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания Пугачевой иноагентом. "Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", - сказал он РИА Новости.
https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777422051_0:906:1610:2114_1920x0_80_0_0_854980410b298cf4b8dfa95138fa927b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алла пугачева, дмитрий песков, происшествия
Шоубиз, Алла Пугачева, Дмитрий Песков, Происшествия
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов

Соловьев: Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания

© Алла ПугачеваСкриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях
© Алла Пугачева
Скриншот публикации Аллы Пугачевой в соцсетях. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания Пугачевой иноагентом.
"Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", - сказал он РИА Новости.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Минюст включил политолога Вишневского* в реестр иноагентов
21:04
 
ШоубизАлла ПугачеваДмитрий ПесковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала