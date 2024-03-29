https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html

В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов

В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов

Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:45

2024-03-29T21:45

2024-03-29T21:46

шоубиз

алла пугачева

дмитрий песков

происшествия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания Пугачевой иноагентом. "Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", - сказал он РИА Новости.

https://ria.ru/20240329/inoagent-1936749968.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алла пугачева, дмитрий песков, происшествия