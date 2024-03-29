https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936754190.html
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов - РИА Новости, 29.03.2024
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T21:45
2024-03-29T21:45
2024-03-29T21:46
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания Пугачевой иноагентом. "Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", - сказал он РИА Новости.
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алла пугачева, дмитрий песков, происшествия
Шоубиз, Алла Пугачева, Дмитрий Песков, Происшествия
В Госдуме оценили возможность внесения Пугачевой в список иноагентов
Соловьев: Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Певицу Аллу Пугачеву внесут в реестр иноагентов, если будут законные основания, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Соловьев.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин ранее опубликовал документ, из которого следовало, что Генпрокуратура направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
в пятницу заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания Пугачевой иноагентом.
"Решение о проведении процедуры по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом я считаю исключительно верным и, повторюсь, уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно. О сроках говорить преждевременно, но если законные основания для внесения Пугачевой в реестр присутствуют, такое решение обязательно будет принято", - сказал он РИА Новости.