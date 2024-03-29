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Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024
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14:43 29.03.2024 (обновлено: 15:28 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936652705.html
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024
Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом
Генеральная прокуратура направила запрос в Министерство юстиции о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, следует из документа в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:43
2024-03-29T15:28
генеральная прокуратура рф
россия
алла пугачева
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
дмитрий песков
украина
израиль
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура направила запрос в Министерство юстиции о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, следует из документа в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина."Направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение &lt;...&gt; о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой А. Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом", — говорится в письме.Как отметил сам Бородин, он не планировал публиковать официальный ответ, к этому его побудил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Последний, в свою очередь, заявил, что не слышал никаких официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом. В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это артистка назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Пугачева также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html
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генеральная прокуратура рф, россия, алла пугачева, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, дмитрий песков, украина, израиль
Генеральная прокуратура РФ, Россия, Алла Пугачева, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия, Дмитрий Песков, Украина, Израиль

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура направила запрос в Министерство юстиции о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, следует из документа в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
"Направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение <...> о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой А. Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом", — говорится в письме.
Как отметил сам Бородин, он не планировал публиковать официальный ответ, к этому его побудил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Последний, в свою очередь, заявил, что не слышал никаких официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом.
В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это артистка назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Пугачева также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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Генеральная прокуратура РФРоссияАлла ПугачеваМинистерство юстиции РФ (Минюст России)ПроисшествияДмитрий ПесковУкраинаИзраиль
 
 
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