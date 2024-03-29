https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936652705.html

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024

Генпрокуратура направила запрос в Минюст о признании Пугачевой иноагентом

Генеральная прокуратура направила запрос в Министерство юстиции о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, следует из документа в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:43

2024-03-29T14:43

2024-03-29T15:28

генеральная прокуратура рф

россия

алла пугачева

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

дмитрий песков

украина

израиль

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура направила запрос в Министерство юстиции о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом, следует из документа в Telegram-канале главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина."Направляется для рассмотрения в соответствии с установленной компетенцией обращение <...> о рассмотрении вопроса о признании Пугачевой А. Б. лицом, аффилированным с иностранным агентом", — говорится в письме.Как отметил сам Бородин, он не планировал публиковать официальный ответ, к этому его побудил комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.Последний, в свою очередь, заявил, что не слышал никаких официальных заявлений о признании Пугачевой иноагентом. В 2022 году певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным* переехала в Израиль после того, как юморист публично осудил российскую спецоперацию на Украине. На нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ответ на это артистка назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Пугачева также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240306/pugacheva-1931510209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

генеральная прокуратура рф, россия, алла пугачева, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия, дмитрий песков, украина, израиль