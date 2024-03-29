https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936612000.html

В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом

В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024

В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:48

2024-03-29T12:48

2024-03-29T13:05

алла пугачева

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.Ранее депутат, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура РФ начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом."Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к тому, что один из депутатов сообщил, что Генеральная прокуратура рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.

https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html

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Кирилл Волков

алла пугачева, россия, дмитрий песков, политика