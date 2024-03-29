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В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024
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12:48 29.03.2024 (обновлено: 13:05 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936612000.html
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:48
2024-03-29T13:05
алла пугачева
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.Ранее депутат, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура РФ начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом."Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к тому, что один из депутатов сообщил, что Генеральная прокуратура рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.
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алла пугачева, россия, дмитрий песков, политика
Алла Пугачева, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом

Песков заявил, что не слышал заявлений о признании Пугачевой иноагентом

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевица Алла Пугачёва
Певица Алла Пугачёва - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Певица Алла Пугачёва. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.
Ранее депутат, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура РФ начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
"Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к тому, что один из депутатов сообщил, что Генеральная прокуратура рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.
Стас Михайлов - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
Стас Михайлов ответил Пугачевой на ее хамское заявление о нем и России
20 марта, 17:00
 
Алла ПугачеваРоссияДмитрий ПесковПолитика
 
 
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