https://ria.ru/20240329/pugacheva-1936612000.html
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом - РИА Новости, 29.03.2024
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:48
2024-03-29T12:48
2024-03-29T13:05
алла пугачева
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.Ранее депутат, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура РФ начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом."Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к тому, что один из депутатов сообщил, что Генеральная прокуратура рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.
https://ria.ru/20240320/pugacheva-1934522628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, россия, дмитрий песков, политика
Алла Пугачева, Россия, Дмитрий Песков, Политика
В Кремле прокомментировали возможность признания Пугачевой иноагентом
Песков заявил, что не слышал заявлений о признании Пугачевой иноагентом
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал никаких официальных заявлений насчет признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом.
Ранее депутат, член Комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев в интервью "Дума ТВ" сообщил, что Генпрокуратура РФ начала процедуру по признанию эстрадной певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.
"Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Я не слышал каких-то официальных заявлений на этот счет", - ответил Песков журналистам на вопрос о том, как Кремль относится к тому, что один из депутатов сообщил, что Генеральная прокуратура рассматривает обращение о признании Пугачевой иноагентом.