https://ria.ru/20240329/prizyv-1936584069.html
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой - РИА Новости, 29.03.2024
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой
Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:38
2024-03-29T11:38
2024-03-29T11:38
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Весенний призыв в ВС РФ стартует 1 апреля. "Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский В Генштабе подчеркнули, что в армии продолжат комплектовать научно-производственные подразделения, внедряющие в производство "передовые идеи и прорывные технологии", а также спортивные роты.
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой
Генштаб: треть призывников за 5 месяцев освоят современную военную технику
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Весенний призыв в ВС РФ стартует 1 апреля.
"Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский
В Генштабе подчеркнули, что в армии продолжат комплектовать научно-производственные подразделения, внедряющие в производство "передовые идеи и прорывные технологии", а также спортивные роты.