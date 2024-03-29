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Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой - РИА Новости, 29.03.2024
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11:38 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936584069.html
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой - РИА Новости, 29.03.2024
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой
Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:38
2024-03-29T11:38
безопасность
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Весенний призыв в ВС РФ стартует 1 апреля. "Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский В Генштабе подчеркнули, что в армии продолжат комплектовать научно-производственные подразделения, внедряющие в производство "передовые идеи и прорывные технологии", а также спортивные роты.
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безопасность, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой

Генштаб: треть призывников за 5 месяцев освоят современную военную технику

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкУдостоверение призывника
Удостоверение призывника - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Удостоверение призывника. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
Весенний призыв в ВС РФ стартует 1 апреля.
"Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский
В Генштабе подчеркнули, что в армии продолжат комплектовать научно-производственные подразделения, внедряющие в производство "передовые идеи и прорывные технологии", а также спортивные роты.
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