https://ria.ru/20240329/prizyv-1936584069.html

Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой

Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой - РИА Новости, 29.03.2024

Призывников будут обучать обращению с современной военной техникой

Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:38

2024-03-29T11:38

2024-03-29T11:38

безопасность

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Треть от числа призванных этой весной будут учиться обращению с современной военной техникой и получат соответствующие специальности, заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. Весенний призыв в ВС РФ стартует 1 апреля. "Треть призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения, в соответствии с полученными навыками, они будут направлены в войска. В то же время мы продолжим практику формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач", - сказал Цимлянский В Генштабе подчеркнули, что в армии продолжат комплектовать научно-производственные подразделения, внедряющие в производство "передовые идеи и прорывные технологии", а также спортивные роты.

https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы рф, россия