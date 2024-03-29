https://ria.ru/20240329/prizyv-1936582834.html
Призывников не направят на СВО и в новые регионы
Призывников не направят на СВО и в новые регионы - РИА Новости, 29.03.2024
Призывников не направят на СВО и в новые регионы
Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:34
2024-03-29T11:34
2024-03-29T11:34
россия
луганская народная республика
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. "В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936581326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, луганская народная республика, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Призывников не направят на СВО и в новые регионы
Генштаб: призывников не направят на службу в новые регионы России или на СВО
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.