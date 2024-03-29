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Призывников не направят на СВО и в новые регионы - РИА Новости, 29.03.2024
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11:34 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936582834.html
Призывников не направят на СВО и в новые регионы
Призывников не направят на СВО и в новые регионы - РИА Новости, 29.03.2024
Призывников не направят на СВО и в новые регионы
Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:34
2024-03-29T11:34
россия
луганская народная республика
запорожская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. "В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936581326.html
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россия, луганская народная республика, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф
Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Призывников не направят на СВО и в новые регионы

Генштаб: призывников не направят на службу в новые регионы России или на СВО

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте
Призывники в сборном пункте - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Призывники в сборном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.
"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге.
Он уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля
11:28
 
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