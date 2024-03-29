https://ria.ru/20240329/prizyv-1936582834.html

Призывников не направят на СВО и в новые регионы

Призывников не направят на СВО и в новые регионы - РИА Новости, 29.03.2024

Призывников не направят на СВО и в новые регионы

Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:34

2024-03-29T11:34

2024-03-29T11:34

россия

луганская народная республика

запорожская область

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Молодые люди, которых призовут в армию этой весной, не будут направляться в пункты дислокации ВС РФ в новых регионах или для участия в спецоперации, сообщил заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский. "В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил в новых регионах России (это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - сказал Цимлянский на брифинге. Он уточнил, что все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России.

https://ria.ru/20240329/prizyv-1936581326.html

россия

луганская народная республика

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, луганская народная республика, запорожская область, безопасность, вооруженные силы рф