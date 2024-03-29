https://ria.ru/20240329/prizyv-1936581326.html
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля - РИА Новости, 29.03.2024
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля
Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах РФ за исключением отдельных северных районов, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:28
2024-03-29T11:28
2024-03-29T11:31
безопасность
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах РФ за исключением отдельных северных районов, сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Он будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал Цимлянский. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - добавил Цимлянский.
https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Весенний призыв в армию начнется 1 апреля
Генштаб: призыв в ВС РФ начнется 1 апреля везде, кроме ряда северных территорий
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах РФ за исключением отдельных северных районов, сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский.
"Он будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал Цимлянский.
Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.
"Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - добавил Цимлянский.