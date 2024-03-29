https://ria.ru/20240329/prizyv-1936581326.html

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля - РИА Новости, 29.03.2024

Весенний призыв в армию начнется 1 апреля

Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах РФ за исключением отдельных северных районов, сообщил на брифинге заместитель... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:28

2024-03-29T11:28

2024-03-29T11:31

безопасность

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Весенний призыв в Вооруженные силы РФ начнется 1 апреля во всех регионах РФ за исключением отдельных северных районов, сообщил на брифинге заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский. "Он будет проходить с 1 апреля во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал Цимлянский. Начало отправок призывников со сборных пунктов спланировано с 15 апреля. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев. "Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории Российской Федерации", - добавил Цимлянский.

https://ria.ru/20240329/prizyvniki-1936581866.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы рф