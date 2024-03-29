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Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме - РИА Новости, 29.03.2024
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11:20 29.03.2024 (обновлено: 11:47 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936578324.html
Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме
Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме - РИА Новости, 29.03.2024
Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме
В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы в соответствии с планами направили 130 тысяч человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:20
2024-03-29T11:47
безопасность
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы в соответствии с планами направили 130 тысяч человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. "Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек", — сказал он.Замначальника управления отметил, что особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений — в них направили 500 человек.Наиболее организованно призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.Цимлянский отметил, что всех призывников на сборных пунктах обеспечили довольствием. Для отправки пополнения в воинские части задействовали около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и десять воинских эшелонов.В пути всех обеспечили питанием, а если дорога занимала больше трех суток, то организовывалось трехразовое посещение вагонов-ресторанов.О завершении осеннего призыва Минобороны сообщало 29 декабря. Как отмечали в ведомстве, он проходил в сложной обстановке, в условиях попыток зарубежных СМИ дискредитировать российскую армию.Весенний призыв в Вооруженные силы начнется 1 апреля во всех регионах, кроме отдельных северных районов. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.
https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html
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безопасность, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы РФ
Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

Генштаб: за время осеннего призыва отправились служить 130 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПризывники в сборном пункте в Новосибирской области перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации
Призывники в сборном пункте в Новосибирской области перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Призывники в сборном пункте в Новосибирской области перед отправкой к местам несения службы в Вооруженных силах Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы в соответствии с планами направили 130 тысяч человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
"Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек", — сказал он.
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Замначальника управления отметил, что особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений — в них направили 500 человек.
Наиболее организованно призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.
Цимлянский отметил, что всех призывников на сборных пунктах обеспечили довольствием. Для отправки пополнения в воинские части задействовали около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и десять воинских эшелонов.
В пути всех обеспечили питанием, а если дорога занимала больше трех суток, то организовывалось трехразовое посещение вагонов-ресторанов.
О завершении осеннего призыва Минобороны сообщало 29 декабря. Как отмечали в ведомстве, он проходил в сложной обстановке, в условиях попыток зарубежных СМИ дискредитировать российскую армию.
Весенний призыв в Вооруженные силы начнется 1 апреля во всех регионах, кроме отдельных северных районов. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.
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