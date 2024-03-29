https://ria.ru/20240329/prizyv-1936578324.html

Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме - РИА Новости, 29.03.2024

Генштаб доложил о выполнении осеннего призыва в полном объеме

В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы в соответствии с планами направили 130 тысяч человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:20

2024-03-29T11:20

2024-03-29T11:47

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россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В ходе осеннего призыва в Вооруженные силы в соответствии с планами направили 130 тысяч человек, сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский. "Задание, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 130 тысяч человек", — сказал он.Замначальника управления отметил, что особое внимание уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений — в них направили 500 человек.Наиболее организованно призыв прошел в Бурятии, Северной Осетии, Красноярском, Ставропольском краях, Волгоградской, Воронежской, Московской, Ростовской, Сахалинской, Самарской, Челябинской областях и в Москве.Цимлянский отметил, что всех призывников на сборных пунктах обеспечили довольствием. Для отправки пополнения в воинские части задействовали около 200 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил и десять воинских эшелонов.В пути всех обеспечили питанием, а если дорога занимала больше трех суток, то организовывалось трехразовое посещение вагонов-ресторанов.О завершении осеннего призыва Минобороны сообщало 29 декабря. Как отмечали в ведомстве, он проходил в сложной обстановке, в условиях попыток зарубежных СМИ дискредитировать российскую армию.Весенний призыв в Вооруженные силы начнется 1 апреля во всех регионах, кроме отдельных северных районов. Срок службы, как и прежде, составит 12 месяцев.

https://ria.ru/20240329/prizyv-1936505658.html

https://ria.ru/20240319/povestki-1934260707.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф