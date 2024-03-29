Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками
Жителю Кубани дали 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда ехал пьяным на велосипеде, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Установлено, что днем 7 июня 2022 года 60-летний фигурант ехал на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц города Славянска-на-Кубани двух девочек возрастом 8 и 9 лет, сидящих на дереве. Мужчина подошел к ним и совершил сексуальное насилие.
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"Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" часть 5 статьи 132 УК РФ)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.