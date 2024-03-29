Рейтинг@Mail.ru
Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:24 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936701472.html
Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками
Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками - РИА Новости, 29.03.2024
Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками
Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:24
2024-03-29T17:24
происшествия
россия
краснодарский край
славянск-на-кубани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg
КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда ехал пьяным на велосипеде, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону. Установлено, что днем 7 июня 2022 года 60-летний фигурант ехал на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц города Славянска-на-Кубани двух девочек возрастом 8 и 9 лет, сидящих на дереве. Мужчина подошел к ним и совершил сексуальное насилие. "Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" часть 5 статьи 132 УК РФ)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
https://ria.ru/20240327/pedofil-1936161368.html
https://ria.ru/20240306/prigovor-1931542045.html
россия
краснодарский край
славянск-на-кубани
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_3644cb1f574246cda7e7d607aa9a5adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, краснодарский край, славянск-на-кубани
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Славянск-на-Кубани
Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками

Жителю Кубани дали 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда ехал пьяным на велосипеде, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону.
Установлено, что днем 7 июня 2022 года 60-летний фигурант ехал на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц города Славянска-на-Кубани двух девочек возрастом 8 и 9 лет, сидящих на дереве. Мужчина подошел к ним и совершил сексуальное насилие.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
В Башкирии мужчина изнасиловал семилетнюю девочку
27 марта, 14:19
"Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" часть 5 статьи 132 УК РФ)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
На Кубани вынесли приговор мужчине за сексуальное насилие над внучками
6 марта, 17:47
 
ПроисшествияРоссияКраснодарский крайСлавянск-на-Кубани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала