https://ria.ru/20240329/prigovor-1936701472.html

Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками

Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками - РИА Новости, 29.03.2024

Житель Кубани получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над девочками

Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:24

2024-03-29T17:24

2024-03-29T17:24

происшествия

россия

краснодарский край

славянск-на-кубани

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КРАСНОДАР, 29 мар — РИА Новости. Суд приговорил жителя Краснодарского края к 15 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над девочками 8 и 9 лет, которых встретил на улице, когда ехал пьяным на велосипеде, сообщили в Telegram-канале СУСК РФ по региону. Установлено, что днем 7 июня 2022 года 60-летний фигурант ехал на велосипеде в состоянии алкогольного опьянения, увидел на одной из улиц города Славянска-на-Кубани двух девочек возрастом 8 и 9 лет, сидящих на дереве. Мужчина подошел к ним и совершил сексуальное насилие. "Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, совершенных в отношении двух несовершеннолетних лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" часть 5 статьи 132 УК РФ)… Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, сроком на 10 лет. Наказание ему надлежит отбывать в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что по результатам проведенной судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, краснодарский край, славянск-на-кубани