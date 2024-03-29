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В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины - РИА Новости, 29.03.2024
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08:48 29.03.2024 (обновлено: 09:09 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/prigovor-1936528105.html
В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины
В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины - РИА Новости, 29.03.2024
В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины
Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:48
2024-03-29T09:09
происшествия
хабаровский край
солнечный район
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ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда пенсионер пришел на работу к отвергнувшей его 36-летней местной жительницы, настаивал на разговоре. Получив отказ, приставил к ней нож и, угрожая убийством, потребовал ее пойти к нему домой. Женщина пошла, но по пути к дому обратилась за помощью к прохожим. Они и помогли ей освободиться от назойливого ухажера. "Суд, с учетом позиции прокуратуры Солнечного района, признал 61-летнего жителя поселка Солнечный виновным по пунктам "в", "г" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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происшествия, хабаровский край, солнечный район
Происшествия, Хабаровский край, Солнечный район
В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины

Хабаровский пенсионер похитил отвергнувшую его женщину и получил 7 лет колонии

© Прокуратура Хабаровского краяСуд признал 61-летнего жителя п. Солнечный виновным в похищении человека
Суд признал 61-летнего жителя п. Солнечный виновным в похищении человека
© Прокуратура Хабаровского края
Суд признал 61-летнего жителя п. Солнечный виновным в похищении человека
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда пенсионер пришел на работу к отвергнувшей его 36-летней местной жительницы, настаивал на разговоре. Получив отказ, приставил к ней нож и, угрожая убийством, потребовал ее пойти к нему домой. Женщина пошла, но по пути к дому обратилась за помощью к прохожим. Они и помогли ей освободиться от назойливого ухажера.
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Солнечного района, признал 61-летнего жителя поселка Солнечный виновным по пунктам "в", "г" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона.
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