https://ria.ru/20240329/prigovor-1936528105.html

В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины

В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины - РИА Новости, 29.03.2024

В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины

Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:48

2024-03-29T08:48

2024-03-29T09:09

происшествия

хабаровский край

солнечный район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936530393_7:0:1066:596_1920x0_80_0_0_9f69d898787d872912c510e9c93d10af.png

ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона. По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда пенсионер пришел на работу к отвергнувшей его 36-летней местной жительницы, настаивал на разговоре. Получив отказ, приставил к ней нож и, угрожая убийством, потребовал ее пойти к нему домой. Женщина пошла, но по пути к дому обратилась за помощью к прохожим. Они и помогли ей освободиться от назойливого ухажера. "Суд, с учетом позиции прокуратуры Солнечного района, признал 61-летнего жителя поселка Солнечный виновным по пунктам "в", "г" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона.

https://ria.ru/20240314/metro-1932989081.html

хабаровский край

солнечный район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, хабаровский край, солнечный район