В Хабаровском крае пенсионер получил семь лет колонии за похищение женщины
Хабаровский пенсионер похитил отвергнувшую его женщину и получил 7 лет колонии
© Прокуратура Хабаровского краяСуд признал 61-летнего жителя п. Солнечный виновным в похищении человека
© Прокуратура Хабаровского края
Суд признал 61-летнего жителя п. Солнечный виновным в похищении человека
ХАБАРОВСК, 29 мар — РИА Новости. Пенсионер из Хабаровского края похитил отвергнувшую его женщину, за это деяние суд приговорил его к лишению свободы на семь лет, сообщает прокуратура региона.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел в августе 2023 года. Тогда пенсионер пришел на работу к отвергнувшей его 36-летней местной жительницы, настаивал на разговоре. Получив отказ, приставил к ней нож и, угрожая убийством, потребовал ее пойти к нему домой. Женщина пошла, но по пути к дому обратилась за помощью к прохожим. Они и помогли ей освободиться от назойливого ухажера.
"Суд, с учетом позиции прокуратуры Солнечного района, признал 61-летнего жителя поселка Солнечный виновным по пунктам "в", "г" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека)... Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении прокуратуры региона.