https://ria.ru/20240329/priglashenie-1936745698.html

Вучич принял приглашение встретиться с Макроном и обсудить Косово

Вучич принял приглашение встретиться с Макроном и обсудить Косово - РИА Новости, 29.03.2024

Вучич принял приглашение встретиться с Макроном и обсудить Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона в предстоящие дни посетить Париж и на встрече попросит... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:36

2024-03-29T20:36

2024-03-29T21:27

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эммануэль макрон

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что принял приглашение французского коллеги Эммануэля Макрона в предстоящие дни посетить Париж и на встрече попросит того учитывать международные правовые нормы по вопросу Косово и Метохии.Ранее в пятницу сербский лидер сообщил о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине."Я получил официальное приглашение от президента Франции Эммануэля Макрона в предстоящие несколько дней. Этот визит будет иметь большое значение. Буду просить президента Макрона, чтобы принял во внимание все то, о чем мы говорили, международные правовые нормы. Особенно обязанность (Приштины – ред.) по формированию Сообщества сербских общин. Знаю, что Франция поддерживает независимость Косово, но мое дело – просить, чтобы учли все акты, которые были приняты за прошедшее время, у них есть достаточно оснований, чтобы эту поддержку сократить или приостановить", - заявил президент Сербии.Накануне Вучич отказался отвечать журналистам на вопрос о тяжелой ситуации вокруг Косово и Метохии и одобрении политическим комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) вступления парламента самопровозглашенного Косово в ПАСЕ в присутствии главы постоянной делегации ЕС на строительстве участка железной дороги, финансируемого Брюсселем.Президент Сербии Александр Вучич в ночь на среду в своей характерной манере сообщил в соцсетях об угрозах жизненным интересам и "самому тяжелому предстоящему периоду" для Сербии, не указав, о чем именно идет речь.В минувшую среду в Париже прошло заседание политического комитета ПАСЕ, на котором рассматривалась заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации, докладчиком выступила греческий парламентарий Дора Бакоянни, бывшая главой МИД Греции при провозглашении Приштиной независимости от Белграда в 2008 году.

https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html

https://ria.ru/20231220/serbiya-1916743360.html

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в мире, косово, сербия, александр вучич, эммануэль макрон, парламентская ассамблея совета европы, евросоюз, приштина