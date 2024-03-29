https://ria.ru/20240329/prava-1936740871.html

Минпромторг призвал приостановить права X5 Retail Group N.V. на "дочку"

Минпромторг призвал приостановить права X5 Retail Group N.V. на "дочку" - РИА Новости, 29.03.2024

Минпромторг призвал приостановить права X5 Retail Group N.V. на "дочку"

Минпромторг России подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:08

2024-03-29T20:08

2024-03-29T20:08

экономика

россия

московская область (подмосковье)

нидерланды

x5 retail group

пятерочка (сеть магазинов)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Минпромторг России подал заявление в суд о приостановке корпоративных прав X5 Retail Group N.V. в отношении российской дочерней компании, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", сообщила компания, заверив, что на повседневную работу предприятий судебные разбирательства не повлияют. "X5 Retail Group N.V. ... сообщает, что министерство промышленности и торговли Российской Федерации уведомило компанию о заявлении в Арбитражный суд Московской области о приостановлении корпоративных прав компании в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр Икс 5", - говорится в сообщении. Правительство РФ в начале марта включило ООО "Корпоративный центр ИКС 5" в перечень экономически значимых организаций - для реализации закона об исключении из структуры владения ими иностранных холдингов. Это нужно в том числе для выплаты дивидендов - сейчас в ряде случаев настоящие российские владельцы не могут реализовать свои права из-за западных санкций, отмечал кабмин. "Судебные разбирательства не повлияют на повседневную деятельность компании в России, и ее предприятия продолжают работать в обычном режиме. После получения уведомления о заявлении, наблюдательный совет компании провел срочное заседание для обсуждения данного события", - добавили в компании. При этом генеральный директор X5 Игорь Шехтерман и президент Х5 Екатерина Лобачева выйдут из состава правления нидерландской компании, но продолжат выполнять свои обязанности по управлению дочерней организации, "сосредоточившись на развитии и поддержании стабильности российских розничных операций". Изменения произошли и в составе набсовета российской "дочки". В результате правление и наблюдательный совет X5 Retail Group N.V. будут состоять из двух и трех членов соответственно, а совет директоров ООО "Корпоративный центр Икс 5" - из шести. Отмечается, что в случае удовлетворения иск приведет к приостановлению акционерных прав головной структуры в отношении "дочки" и последующему распределению ее акций между держателями депозитарных расписок и конечными собственниками нидерландской компании. В свою очередь дочерняя компания будет преобразована в открытое акционерное общество с листингом акций на Московской бирже. X5 Group - один из крупнейших российских ритейлеров. На 31 декабря под управлением компании находилось 24 472 магазина. В сеть входят магазины "Пятерочка", "Красный Яр", "Слата", "Виктория", "Дешево", супермаркеты "Перекресток", а также дискаунтеры "Чижик". Головная компания зарегистрирована в Нидерландах.

https://ria.ru/20231031/kompanii-1906397898.html

https://ria.ru/20240327/chemk-1936213093.html

россия

московская область (подмосковье)

нидерланды

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экономика, россия, московская область (подмосковье), нидерланды, x5 retail group, пятерочка (сеть магазинов), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)